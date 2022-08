Największy magazyn spekulacyjny w historii Prologis

Prologis rozpoczyna budowę spekulacyjnego obiektu dystrybucyjnego o powierzchni 50 tys. mkw. na terenie Prologis Park Wrocław III.

Klientami tego parku logistycznego są takie firmy jak np.: Acer, Deichmann, DSV, Farutex, Max Fliz, Neuca, Selena czy Truvant.

Zakończenie budowy planowane jest na drugi kwartał 2023 roku.

Obiekt o powierzchni 50 000 mkw., który powstanie na terenie Prologis Park Wrocław III, to nowoczesna hala magazynowa i magazynowo-produkcyjna. Powstanie w wyniku zapotrzebowania i zapytania od obecnych oraz potencjalnych klientów Prologis, którzy nie tylko cenią sobie lokalizację ze względu na bliskość lotniska i obwodnicy oraz świetny dostęp do komunikacji miejskiej, ale też funkcjonalność obiektu i szeroką gamę usług stworzonych z myślą o pracownikach.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nasza nowa inwestycja potwierdza, że dla Prologis nie ma rzeczy niemożliwych, a ograniczenia nie istnieją. Tak jak wszystkie parki przemysłowe, tak i Prologis Park Wrocław III odpowiada potrzebom współczesnych łańcuchów dostaw. Chcąc zaspokoić potrzeby klientów oraz ich pracowników, tworzymy nasze parki tak, by działały jako tętniące życiem, wysoce funkcjonalne obiekty biurowo-magazynowe. Budując nasze centra logistyczne, projektujemy je z myślą o całej społeczności, dopasowując je do danego obszaru i lokalnego krajobrazu – tłumaczy Marcin Czerniewski, Development Manager w Prologis.

Obecnie Prologis Park Wrocław III składa się z pięciu budynków o łącznej powierzchni 137 000 mkw. Klientami tego parku logistycznego są takie firmy jak np.: Acer, Deichmann, DSV, Farutex, Max Fliz, Neuca, Selena czy Truvant.

Kolejny budynek Prologis, tak jak pozostałe na terenie parku, wybudowany zostanie tak, by dopasować się do potrzeb przyszłych klientów. Będzie miał wysokość magazynu w świetle 12 m, wzmocnioną nośność posadzki oraz zwiększoną izolacyjność ścian i dachu hali. Podobnie jak wszystkie nowo powstałe budynki Prologis, zostanie poddany akredytacji BREEAM.

Prologis Park Wrocław III oferuje łatwy dostęp do komunikacji publicznej, wiaty dla rowerów i punkty ich naprawy oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Dzięki tym rozwiązaniom Prologis Park Wrocław III to nie tylko idealne miejsce do rozwoju biznesu, ale również przyjazne miejsce do pracy.

Zakończenie budowy planowane jest na drugi kwartał 2023 roku.