Największy mixed-use na Dolnym Śląsku kusi branżę IT. Quorum od Cavatina Holding z nowym najemcą

Tworzony przez Cavatina Holding projekt Quorum we Wrocławiu - największy obecnie projekt mixed-use na Dolnym Śląsku - będzie nową siedzibą studia deweloperskiego z branży gamingowej.

Quorum D, powstający jako pierwszy budynek kompleksu, łączy w sobie nowoczesną architekturę z odnową istniejącego już obiektu wykonanego w zabytkowej cegle.

Oddanie do użytku tego biurowca planowane jest na II kwartał 2022 r. To tu na ponad 1 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni powstanie nowe biuro jednej z polskich firm mających swoje zespoły w kilku miastach w Polsce i za granicą.

Najemcę w transakcji reprezentowała firma CBRE.

Budynek Quorum D zaoferuje swoim najemcom ponad 16,2 tys. mkw. – powierzchnie biurowe klasy A, rozmieszczonej na 6 kondygnacjach wraz z ok. 1 tys. mkw. lokali usługowo-handlowych. Na jego terenie znajdą się liczne udogodnienia takie jak parking na ponad 220 samochodów oraz wewnętrzne, zielone patio, które jest idealnym miejscem na relaks w czasie dnia pracy. Standard i rozwiązania zaplanowane w biurowcu pozwalają Cavatina Holding ubiegać się o międzynarodowy certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Podobnie jak całe portfolio dewelopera, biurowiec ten będzie także poddany certyfikacji WELL Health-Safety Rating.

- Wiele firm wstrzymujących się do tej pory z decyzją o wynajmie nowego biura stawia odważnie kroki i stawia na przeprowadzkę do nowej lokalizacji. Nie inaczej było w przypadku naszego klienta – po dokładnych analizach została podjęta decyzja o konieczności powiększenia powierzchni biurowej i znalezieniu lokalizacji oraz budynku, który będzie wspierał pracowników w ich codziennych obowiązkach - mówi Marta Mądry, Associate Director, CBRE.

- Dołączanie do grona naszych najemców kolejnej prężnie rozwijającej się firmy z branży IT to dla nas dowód, że tworzymy miejsce zdecydowanie wychodzące naprzeciw rynkowym oczekiwaniom. Quorum posiada wszelkie atuty sprawiające, że będzie się tu po prostu dobrze pracowało i żyło – wysoki standard powierzchni, dobry design, dostępne mieszkania na wynajem, bliskość rzeki i terenów rekreacyjnych czy szeroka oferta usługowo-handlowa - mówi Patryk Czernik, Leasing Director w Cavatina Holding.