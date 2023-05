PageGroup to globalny lider w dziedzinie rekrutacji i doradztwa personalnego. Firma, założona w 1976 roku Londynie, posiada dziś biura w 37 krajach na 6 kontynentach. W skład grupy wchodzą w Polsce: Michael Page, rekrutujący specjalistów oraz managerów średniego i wyższego szczebla oraz Page Executive, poszukujący osób na najwyższe stanowiska zarządzające (C-level).

Zdecydowaliśmy się na przeprowadzkę do nowej siedziby w Warszawie ze względu na dynamiczny rozwój PageGroup. Zależało nam na nowoczesnym, wysokiej klasy budynku w dobrze skomunikowanej lokalizacji. Dlatego wybraliśmy Varso Tower, wielofunkcyjny obiekt zaprojektowany w myśl zasad zrównoważonego rozwoju, który idealnie wpisuje się w tkankę miejską. Jestem pewien, że w nowym biurze, dostosowanym do potrzeb pracowników i sprzyjającym efektywnej współpracy, nasz zespół dalej będzie się skutecznie rozwijał – mówi Radosław Szafrański, Managing Director, Country Head of PageGroup Poland.