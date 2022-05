Najwyższy budynek Wrocławia ma nowego zarządcę

Wcześniej Savills doradzał przy zakupie nieruchomości.

Adventum Group jest właścicielem Sky Tower od marca 2022 roku.

Sky Tower łączy w sobie powierzchnie biurowe, handlowo-usługowe i luksusowe apartamenty.

Sky Tower to wielofunkcyjny obiekt zlokalizowany przy ul. Powstańców Śląskich 95. Wieżowiec ma 212 metrów wysokości, co czyni go najwyższym budynkiem we Wrocławiu i jednym z najwyższych w Polsce. Nieruchomość oferuje blisko 30 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, około 24 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej oraz 250 luksusowych apartamentów.

Wrocław to jeden z najważniejszych regionalnych rynków nieruchomości w Polsce. Cieszymy się, że będziemy mieć przyjemność opiekować się tak ważnym budynkiem dla stolicy Dolnego Śląska. Sky Tower to wspaniały wielofunkcyjny kompleks, który w najbliższej przyszłości będzie się dalej rozwijał, by zapewnić najwyższy komfort i najlepsze doświadczenie swoim użytkownikom – mówi Marta Mikołajczyk-Pyrć, dyrektor działu zarządzania nieruchomościami handlowymi i projektami mixed-use, Savills.

Budynek Sky Tower został nabyty przez Olimp Investment, spółkę kontrolowaną przez Adventum Group, za 84,27 mln euro od jej dewelopera, firmy Develia. Transakcję sfinalizowano w marcu 2022 r., w następstwie umowy wstępnej podpisanej we wrześniu 2021 r. Przedmiotem sprzedaży były wszystkie należące do grupy Develia udziały w prawie własności nieruchomości (79,55 proc.). Savills pełnił funkcję doradcy komercyjnego Adventum Group w transakcji nabycia Sky Tower.