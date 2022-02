Najwyższy i najnowszy w Katowicach. Flagowa inwestycja TDJ Estate w pobliżu Spodka ma pozwolenie na użytkowanie

Niemal 2,5 roku od rozpoczęcia realizacji .KTW II, biurowiec uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

.KTW to flagowa inwestycja TDJ Estate, którą tworzą dwa budynki zlokalizowane tuż obok katowickiego Spodka.

Zgodność wykonania obiektu z projektem budowlanym potwierdziły pozytywne stanowiska Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

– Pozytywna decyzja w sprawie możliwości użytkowania .KTW II to dla nas zwieńczenie ponad dwóch lat pracy nad realizacją obiektu. Czujemy ogromną satysfakcję, ponieważ podjęliśmy się ambitnego i wymagającego zadania, które ukończyliśmy w terminie i zgodnie z założonym budżetem. Stawiliśmy czoła wyzwaniu, jakim była budowa pierwszego wysokościowego budynku komercyjnego w regionie, skoncentrowanego na małej powierzchni w centrum miasta, rezygnując przy tym ze wsparcia generalnego wykonawcy – mówi Piotr Sołtysik, senior project manager w TDJ Estate, odpowiedzialny za budowę .KTW II.

Procedura przetargowa na realizację .KTW II wystartowała w kwietniu 2019 r. Pół roku później na terenie inwestycji pojawiły się dwa żurawie wieżowe – wśród nich dźwig o wysokości podnoszenia 193 metrów, który został wyprodukowany w Niemczech na specjalne zamówienie. W kwietniu 2020 rozpoczęto montaż elewacji, którą tworzy 4,4 tys. szklanych paneli. Natomiast pod koniec lutego 2021 roku .KTW II osiągnął najwyższy punkt konstrukcyjny. W trakcie budowy zużyto 22 tys. m sześc. betonu oraz 3,5 tys. ton stali.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Gleeds Polska nadzorował proces inwestycji

– Budynek doskonale wpisuje się w miejską przestrzeń i wzbogaca wizerunek Katowic, wyznaczając jednocześnie nowe trendy w swojej kategorii. Jesteśmy dumni, że firma Gleeds mogła wykorzystać swoje doświadczenie w sektorze inwestycji biurowych i brać udział w realizacji tego prestiżowego przedsięwzięcia przeprowadzonego z poszanowaniem zasad budownictwa zrównoważonego – komentuje Adam Horak, Gleeds Polska, Head of Katowice Office, Associate Director.

Wszystkie działania podejmowane na terenie budowy zostały przeprowadzone z zachowaniem najwyższych norm bezpieczeństwa, co udowadnia statuetka „Buduj Bezpiecznie” przyznana .KTW II przez Państwową Inspekcję Pracy. Biurowiec otrzymał również certyfikat BREEAM Interim Design Stage na poziomie Excellent, który potwierdza, że obiekt został zaprojektowany zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa i odpowiedzialnych systemów zarządzania. Uzyskany wynik 79,7 proc. to jedna z najwyższych not przyznanych na katowickim rynku biurowym. W biurowcu wdrożono także nowoczesne systemy i instalacje zgodnie z normami WELL Health-Safety Rating – wszystko po to, by zadbać o zdrowie użytkowników, a w przyszłości móc uzyskać certyfikat potwierdzający najwyższy standard obiektu w zakresie wellbeingu.

Dbałość o najemców w .KTW II

1

2