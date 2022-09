Elastyczność projektów multifunkcyjnych to skuteczny bufor bezpieczeństwa w erze nawarstwiających się kryzysów - do takiego wniosku doszli prelegenci debaty „Wiele funkcji, jeden adres. Mixed-use nabiera rozpędu” podczas Property Forum 2022.

Wojciech Czyżewski, prezes zarządu, Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o: Musimy przeczekać kryzys, ale nie robimy tego bezczynnie. Należy na bieżąco dostosowywać ofertę do rynku, a mixed-use daję tę elastyczność.

Igor Galas, architekt PRC Architekci: Prowadziliśmy równoległe dwa projekty mixed-use, które trwały po 10 lat: Fabrykę Norblina w Warszawie oraz Hi Piotrkowska w Łodzi. Jestem zmęczony, ale szczęśliwy.

Agnieszka Kalinowska-Sołtys, prezeska Stowarzyszenia Architektów Polskich, architektka, APA Wojciechowski: Mix funkcji jest receptą na uniwersalność w kontekście czasu i zawirowań rynkowych.

Przemo Łukasik, właściciel medusa group: Drugi w kolejce najbardziej ekologicznych budynków - tuż po tym, który nigdy nie powstał – jest ten, który już istnieje.

Sebastian Suchodolski, Head of Leasing, Cavatina Holding: Każde miasto, również to mniejsze, ma potencjał, aby udźwignąć inwestycję mixed-use. Musi to być jednak projekt szyty na miarę i odpowiadać na realne potrzeby użytkowników.

Adam Urbański, dyrektor sprzedaży w TDJ Estate: Rozważamy zaadaptowanie pofabrycznej hali w śląskim mieście o liczbie ludności poniżej 200 tys.

Michał Żelski, dyrektor regionalny działu projektów w Echo Investment SA: Aby w pełni osiągnąć ideę miasta 15-minutowego, potrzeba dobrych dróg, ścieżek rowerowych, połączeń autobusowych. Deweloperzy tego nie zrobią, to leży w gestii miasta.

W debacie wzięli udział: Wojciech Czyżewski, prezes zarządu, Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o., Igor Galas, architekt PRC Architekci, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, prezeska Stowarzyszenia Architektów Polskich, architektka, APA Wojciechowski, Przemo Łukasik, właściciel medusa group, Sebastian Suchodolski, Head of Leasing, Cavatina Holding, Adam Urbański, dyrektor sprzedaży w TDJ Estate oraz Michał Żelski, dyrektor regionalny działu projektów w Echo Investment SA. Dyskusję prowadziła Katarzyna Lisowska, dziennikarka PropertyDesign.pl.

Ostudzić emocje

Wydarzenia ostatnich lat i miesięcy przyniosły potężne zawirowania w każdym sektorze nieruchomości komercyjnych. Z biur zniknęli pracownicy, z galerii handlowych konsumenci, z hoteli goście. Czasy stały się bardzo niepewne. Mixed-use jest o tyle specyficznym rodzajem inwestycji, że działa na zasadzie długiego dystansu – zarówno w kontekście planowania, jak i realizacji czy rentowności. Czy skutki pandemii, wojny w Ukrainie i inflacji nie odcisną jednak piętna również i na tym rynku?

W Cavatinie nie zmieniamy kierunków, które obraliśmy. Wszystkie inwestycje prowadzimy zgodnie z harmonogramem, rozpoczynamy również nowe projekty w miastach regionalnych. Sprawa kosztów oczywiście jest mocno newralgiczna, aczkolwiek musimy na zimno odpowiadać na potrzeby rynku w danej sytuacji. Trzeba umieć połączyć aktualną sytuację ekonomiczną z tym, czego oczekuje rynek, aby był mobilizujący i ciekawy – twierdzi Sebastian Suchodolski, Head of Leasing, Cavatina Holding.

W podobnym tonie wypowiada się Adam Urbański, dyrektor sprzedaży, TDJ Estate. – Nie zamierzamy zmieniać naszej strategii, dalej będziemy kontynuować to, w co wierzymy. Projekty mixed-use to magnesy, które są świetnie przyjmowane przez klientów. Obecna sytuacja polityczno-gospodarcza bezpośrednio nie wpływa na tę gałąź branży nieruchomości – mówi ekspert.

Koszty odgrywają dziś wielką rolę, nie ma się co oszukiwać. Obecnie jednak skupiamy się na Fuzji i Towarowej 22. Ten drugi projekt będzie o wiele większy od Browarów Warszawskich. Mogę zdradzić, że planujemy stworzyć w ramach tej inwestycji ogromny park – mówi Michał Żelski, dyrektor regionalny działu projektów, Echo Investment SA.

Prywatni inwestorzy zatem jakoś sobie radzą. Problemy dotykają realizacje samorządowe. – Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie-Górniczej to projekt mający na celu stworzenie centrum miasta z prawdziwego zdarzenia. Niestety dziś inwestorzy prywatni podchodzą do naszej inwestycji coraz ostrożniej. Musimy to przeczekać, ale nie robimy tego bezczynnie. Na bieżąco dostosowujemy naszą ofertę do rynku, co wymaga od nas dużej elastyczności – mówi Wojciech Czyżewski, prezes zarządu, Fabryka Pełna Życia Sp. z o.o.

Czy mixed-use dotknie sufitu?

Temat mixed-use w Polsce, choć dziś wydaje się bardzo popularny, patrząc na kraje Europy Zachodniej, nadal raczkuje. Z drugiej jednak strony w ostatnich kilku latach wyraźnie rysuje się przyspieszone tempo wzrostu tego rynku w naszym kraju. Obecnie w Polsce zrealizowanych zostało niemal 40 projektów wielofunkcyjnych, a kolejne projekty są sukcesywnie ogłaszane. Oliwy do ognia dodają dwa aspekty: kryzys klimatyczny oraz rosnąca na popularności idea miasta 15-minutowego. Wszystko wskazuje na to, że mixed-use jest idealną odpowiedzią na aktualne potrzeby, a nasycenie rynku tego typu projektami nigdy nie nastąpi.

Mixed-use to właściwy kierunek. Czy rynek się nasyci? Chyba nie. Tu nie ma takiego ryzyka jak np. w przypadku galerii handlowych. Mix funkcji jest receptą na uniwersalność w kontekście czasu i zawirowań rynkowych – twierdzi Agnieszka Kalinowska-Sołtys, prezeska Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz architektka APA Wojciechowski.

Przemo Łukasik, właściciel pracowni architektonicznej medusa group, przypomina, że historia w tym momencie nieco zatacza koło. - Mixed-use, którym się dziś zachwycamy i uznajemy za wielkie odkrycie, znane jest od dawien dawna. Wystarczy spojrzeć na historię architektury i urbanistyki. Kryzysy, których teraz doświadczamy spowodowały, że otrzeźwieliśmy i sięgnęliśmy pamięcią do rozwiązań, wśród których niegdyś się wychowywano. Rewolucja przemysłowa pchała nas w stronę rozwiązań, których dziś się wstydzimy, zachwycała nas prędkość. Dziś idziemy w stronę rewersu, chcemy zostawić pęd i przesiąść się na rower czy po prostu się przejść. Mixed-use zatem nie jest czarodziejską różdżką czy antybiotykiem, który powstał niedawno. On zawsze z nami był. Teraz musimy szukać równowagi i różnorodności – zaznacza architekt.

- Żeby zapomnieć o prędkości, kluczowa jest komunikacja. Aby w pełni osiągnąć ideę miasta 15-minutowego, potrzeba dobrych dróg, ścieżek rowerowych, połączeń autobusowych. Deweloperzy tego nie zrobią, to leży w gestii miasta – twierdzi Michał Żelski.

Dobre miasto to dobry mixed-use. To także odpowiedź na rozlewanie się miast. Gospodarujemy przestrzenią w sposób rabunkowy. Polska pod tym względem staje się jedną wielką ulicówką. Potrzebujemy zróżnicowanych kwartałów, nie martwych, monofunkcyjnych ulic. Ta transformacja to wieloletni proces, nie należy się spodziewać dotknięcia sufitu – podkreśla Igor Galas, architekt PRC Architekci.

Deweloperzy mówią zgodnie: mixed-use daje gwarancję bezpieczeństwa. – Multifunkcja daje elastyczność, dzięki której możemy w sposób kontrolowany zarządzać obiektami tego typu. Nie przewiduję nasycenia – mówi Adam Urbański, TDJ Estate.

Mniejsze miasta na celowniku

Jak dotąd znakomita większość projektów mixed-use powstawała w dużych miastach typu Warszawa, Łódź, Gdańsk. Okazuje się, że mniejsze ośrodki również mają potencjał, aby zawalczyć u siebie o tego typu projekty. Mixed-use może się skalować.

- Absolutnie nie jest powiedziane, że multifunkcja to tylko duże miasto. Zrealizowaliśmy w Bielsku-Białej inwestycję Cavatina Hall, w skład której wchodzą m.in. biura, sala koncertowa czy studio nagrań. Taki projekt w mniejszym mieście również świetnie się wpisuje w tkankę miejską i potrzeby zarówno lokalnej, jak i przyjezdnej społeczności. Uważam, że każda miejscowość ma potencjał, aby udźwignąć inwestycję opartą na mixed-use. Musi to być jednak projekt szyty na miarę i odpowiadać na realne potrzeby użytkowników – zdecydowanym głosem mówi Sebastian Suchodolski, Cavatina Holding.

Michał Żelski, Echo Investment SA podkreśla jednak, że mixed-use wiązany jest z największymi aglomeracjami. – Deweloper realizuje inwestycje w celu osiągnięcia zysku, nie należy tego ukrywać. Echo będzie się teraz skupiać na takich miastach, jak Warszawa, Wrocław, Katowice i Kraków – zdradza ekspert.

TDJ Estate rozważa zaadaptowanie w ramach projektu mieszkaniowego pofabrycznej hali w śląskim mieście o liczbie ludności poniżej 200 tys.

To nie jest tak, że mniejsze miasta są skazane na monofunkcje – mówi Adam Urbański, TDJ Estate. – Jesteśmy również właścicielem wielohektarowego terenu w Zabrzu, gdzie realizujemy ogromny projekt mieszkaniowy uzupełniony naturalnie funkcjami towarzyszącymi – zdradza ekspert.

Przykładem inwestycji, która powstała w nieoczywistej lokalizacji, jest Fabryka Pełna Życia w Dąbrowie-Górniczej.

Projekt ten szyjemy pod większą całość, jaką jest region dąbrowski. Przepytaliśmy mieszkańców odnośnie tego, czego oczekują od tego miejsca i wdrożyliśmy, oczywiście dopasowując do możliwości, ich życzenia. Jest to projekt zatem lokalny, ale atrakcyjny dla szerszego grona odbiorców. Dla miasta tej wielkości stworzenie wielofunkcyjnego centrum to szansa, aby znalazło się ono w innym miejscu, jeśli chodzi o mentalność odbiorców – mówi Wojciech Czyżewski.

Budownictwo musi złapać ekorównowagę

Fabryka Pełna Życia to przykład architektury ekologicznej i wdrożenia koncepcji "miasta gąbczastego". W ramach projektu zdecydowano się m.in. na ogrody na dachach czy drugi obieg wód. Z tego typu interwencji korzysta coraz więcej architektów i deweloperów. Z raportu PLGBC z 2021 roku wynika, że Polska na tle Europy ma całkiem dobre wyniki odnośnie rozwiązań proekologicznych szczególnie w nowo powstających inwestycjach. Największym problemem są wciąż budynki istniejące, które powinny jeszcze szybciej być modernizowane i dostosowywane do energooszczędnych standardów.

Jak podaje Agnieszka Kalinowska-Sołtys, wdrożenie proekologicznych rozwiązań oraz certyfikacja LEED i BREEAM przebiegają po prostu łatwiej w przypadku nowych obiektów. – Projektujemy pod certyfikacje. Budynki istniejące dlatego źle wypadają w niniejszych rankingach, ponieważ są zwyczajnie niewydajnie zaprojektowane. Obiekty z końca lat 90. XX w. i te z początku lat dwutysięcznych są potworami energetycznymi. Dodatkowa rzecz: w Polsce mamy ok. 12 proc. pustostanów, które są ważnym zasobem. Aby budownictwo było eko, trzeba wykorzystywać to, co jest. Dlatego popieram budowanie na terenach poprzemysłowych w centrach miast – mówi architektka.

Drugi w kolejce najbardziej ekologicznych budynków - tuż po tym, który nigdy nie powstał – jest ten, który już istnieje. Dlatego mixed-use bardzo często bazuje dziś na zabytkowej tkance, która niewykorzystywana po zakończeniu pierwotnej funkcji tkwi w sercach miast jak rakowa wyrwa. To bardzo dobra odpowiedź na kryzys klimatyczny: przebudowa tego, co już jest – zaznacza Przemo Łukasik.

Krew, pot i… ekscytacja

Projekty mixed-use to bardzo złożone realizacje, które wymagają sprostania wielu wyzwaniom. W związku z tym wśród deweloperów, architektów i wykonawców pojawia się wiele emocji.

- Zawsze czuję podekscytowanie, gdyż każdy projekt jest inny. Bardzo lubimy tworzyć coś od zera, choć jest to duża odpowiedzialność, którą bierzemy na barki – mówi Michał Żelski, Echo Investment.

Temat ekscytującej różnorodności podjął również Adam Urbański z TDJ Estate. – Duże wyzwanie idzie w parze z proporcjonalną dawką satysfakcji oraz ekscytacji – podkreśla ekspert. – Układanie tych wszystkich puzzli jest niezwykle emocjonujące – dodaje Sebastian Suchodolski, Cavatina Holding.

- Każdy projekt dla architekta jest ciekawą przygodą. Nie inaczej jest w przypadku mixed-use – podkreśla Przemo Łukasik, medusa group. – Powiem więcej: mixed-use to projekt marzeń każdego architekta. To jednak również ogrom wyzwań, nie każda pracownia jest w stanie dźwignąć ten ciężar – dodaje Agnieszka Kalinowska-Sołtys, APA Wojciechowski.

- Prowadziliśmy równoległe dwa projekty mixed-use, które trwały po 10 lat: Fabrykę Norblina w Warszawie oraz Hi Piotrkowska w Łodzi. Jestem zmęczony, ale szczęśliwy. Wszystkim w tym procesie potrzeba wytrwałości – podkreśla Igor Galas, PRC Architekci.

