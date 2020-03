Nationale-Nederlanden otworzy nowe biuro w Gdańsku

Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o. otwiera nowe biuro w Gdańsku. Firma wynajęła na swoje potrzeby ok. 250 mkw. w biurowcu Officyna, którego deweloperem jest Torus.

W procesie wyboru powierzchni biurowej najemcy doradzała firma doradcza Litwiniuk Property.

Nowym najemca zajmuje się obsługą klientów Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie, Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń oraz Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

- Cieszymy się, że nasza oferta spotkała się z uznaniem tak szacownej instytucji jak Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe Sp. z o.o. Kilkumiesięczny okres negocjacji kończymy podpisaniem umowy, która zapewni naszemu klientowi biuro o najwyższym standardzie – mówi Marcin Piątkowski, Dyrektor ds. Komercjalizacji w firmie Torus.

- Nasz klient wybrał lokalizację swojego nowego biura w prestiżowym i wysokiej klasy biurowcu w Gdańsku. Jesteśmy przekonani, iż kolejna nowa lokalizacja placówki naszego Klienta w Polsce, zapewni komfort i funkcjonalność Pracownikom jak i Klientom firmy. Trójmiasto jest na czołowej pozycji w Polsce, pod kątem ilości dostępnej nowoczesnej powierzchni biurowej. Zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni dynamicznie rozwija się sektor IT/SSC/BPO. Międzynarodowe korporacje stale zwiększają swoje zatrudnienie, tym samym zwiększając ilość wynajmowanej powierzchni biurowej. Część firm ze względu na brak już dostępności powierzchni w obecnym biurowcu, relokuje swoje biura do nowo powstających biurowców klasy A w Trójmieście. Większość transakcji na lokalnym rynku biurowym dotyczy firm, które już prowadziły swoją działalność w Trójmieście, ale również korporacji, które jeszcze nie posiadały swoich siedzib w tej części Polski. Obecnie podaż nowoczesnej powierzchni biurowej w Trójmieście wynosi około 800 000 m2. Największa ilość powierzchni przypada kolejno na Gdańsk, Gdynię i Sopot. Wskaźnik pustostanów w Trójmieście obecnie wynosi jedynie około 5% (w porównaniu z 2019/2018 wynosił ok. 8%) i jest to jeden z najniższych wskaźników pustostanów w Polsce. Czynsze za powierzchnie biurowe klasy A w Trójmieście, utrzymują się niezmiennie od około trzech lat na poziomie 12,50 - 16,00 Euro/mkw. - powiedział Patryk Litwiniuk - Dyrektor Generalny firmy doradczej Litwiniuk Property.