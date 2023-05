Kolejna firma IT zwalnia? W ostatnich miesiącach w Sii Polska doszło do znaczących redukcji zatrudnienia - ok. 200 osób, w tym kilku rekruterów. Planowane są kolejne zwolnienia - nawet kilkaset osób - piszą do prezesa związkowcy i pytają o plany.

Partnerzy serwisu

Sii to firma świadcząca usługi IT, inżynierii, BPO, oddział francuskiego przedsiębiorstwa.

Sii ma biura w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Lublinie, Katowicach, Rzeszowie, Częstochowie, Pile, Gliwicach, Bydgoszczy, Białymstoku, Szczecinie.

W związku z redukcjami zatrudnienia w Sii Polska wysyłamy pismo do prezesa firmy z zapytaniem o skalę zwolnień i przypomnieniem, że zwolnienia grupowe nakładają na pracodawcę obowiązek konsultacji ze związkami zawodowymi - poinformował Związek Alternatywa, działający w Sii Polska.

Związkowcy chcą wiedzieć, jaka jest skala zwolnień pracowników od początku bieżącego roku i jakie są plany redukcji zatrudnienia w najbliższych miesiącach. - Z informacji, do których dotarł nasz związek, wynika, że w ostatnich miesiącach w Sii Polska doszło do znaczących redukcji zatrudnienia (ok. 200 osób, w tym kilku rekruterów, a obecnie planowane są kolejne zwolnienia (nawet kilkaset osób znajdujących się obecnie na „ławce rezerwowej" - piszą związkowcy w liście do prezesa Sii Polska. Czytaj więcej Co piąta firma z branży IT planuje zwolnienia, co czwarta chce rekrutować Chcą tez wiedzieć, jaka jest skala zwolnień pracowników w Sii Polska od początku bieżącego roku i jakie są plany redukcji zatrudnienia w najbliższych miesiącach. W tym samym piśmie związkowcy przypominają, że pracodawca ma obowiązek konsultować ze związkami zawodowymi zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych. Czytaj więcej Hi Piotrkowska przywita ponad pół tys. pracowników Sii Sii Polska odpowiada: Doniesienia o zwolnieniach są fałszywe Tymczasem według Kamili Kowalewska, która reprezentuje Sii Polska, firma obecnie nie redukuje zatrudnienia. Według wyborcza.pl, która informuje o sprawie, przedstawiciela firmy poinformowała, że dochodzi do naturalnej w biznesie rotacji pracowników. Obejmuje ona kilka działów, ale nie jest związana ze zwolnieniami. - W tym roku zatrudniliśmy już ponad 600 osób, a obecnie poszukujemy ponad 1000 osób na 200 stanowisk pracy – informuje Kowalewska w cytowanym serwisie. - Podobnie jak w czasie pandemii Sii Polska chroni swoich pracowników i przeciwdziała, aby zwolnienia na masową skalę nie dotknęły pracowników – zapewnia. Obecnie Sii Polska zatrudnia 7900 osób. Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin