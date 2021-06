Nefryt i Topaz z nowym zarządzającym

Nefryt i Topaz to biurowce klasy A zlokalizowane w pobliżu ul. Domaniewskiej w Warszawie.

Łączna powierzchnia budynków biurowych przekracza 27 tys. mkw.

- Nefryt i Topaz są kolejno dziewiątym i dziesiątym budynkiem zarządzanym przez firmę Cushman & Wakefield dla jednego klienta. Jest to dla nas wyróżnienie i jednocześnie potwierdzenie poziomu świadczonych usług oraz zwieńczenie naszych dotychczasowych relacji. Wypracowane wcześniej standardy i procedury pozwalają nam na bardzo sprawne przejęcie budynków oraz dostosowanie się do oczekiwań w krótkim czasie – mówi Grzegorz Dyląg, Head of Asset Services Business Space, Cushman & Wakefield.

W wyniku zdobycia wysokiej oceny efektywności budynków w obszarach zarządzania, ekologii oraz zużycia wody i energii Nefryt i Topaz otrzymały certyfikat BREEAM in-use na poziomie Excellent w kategoriach Asset i Management.

- Wysoki standard, nowoczesne technologie, inteligentne rozwiązania oraz elastyczność aranżacji – tak w kilku słowach można podsumować te dwa budynki. Nefryt i Topaz to naprawdę ciekawe projekty, więc tym bardziej cieszymy się, że znalazły się w naszym portfolio – mówi Bożena Jurek, Senior Property Manager, Cushman & Wakefield.