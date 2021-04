Neopark ma nowego zarządcę

Nowa nieruchomość Neopark, przejęta przez Fundusze zarządzane przez Amundi Real Estate, trafiła do portfela nieruchomości zarządzanych przez Cushman & Wakefield. Łączna powierzchnia dwóch obiektów biurowych wchodzących w skład nieruchomości to 24,6 tys. mkw.

- Neopark to druga po Nowogrodzkiej inwestycja Amundi w Polsce. Cieszymy się, że firma po raz kolejny powierzyła nam zarządzanie swoim majątkiem. To bardzo ciekawy projekt, zbudowany w duchu odpowiedzialności za środowisko naturalne. W przypadku tej inwestycji zapewnimy pełen pakiet usług operacyjnych w zakresie zarządzania nieruchomościami, w tym leasing, asset management, a także usługi finansowe i techniczne - mówi Justyna Kijewska, Associate, Asset Services, Cushman & Wakefield.

Neopark zlokalizowany jest w biznesowej części Mokotowa, u zbiegu ulic Cybernetyki i Wynalazek. Nieruchomość składa się z dwóch niezależnych budynków: Budynku A (ul. Cybernetyki 10) i Budynku B (ul. Wynalazek 1) o łącznej powierzchni biurowej 24 600 mkw. Budowę kompleksu dwóch 5-kondygnacyjnych budynków zrealizował francuski deweloper Yareal. Nowoczesna, kaskadowa elewacja biurowców współgra z zielonym dziedzińcem, wyposażonym w stojaki na rowery oraz ławki, tworząc idealną przestrzeń do spotkań i wypoczynku. Neopark uzyskał ocenę Excellent w procesie certyfikacji BREEAM, co potwierdza, że jest on stworzony w duchu work-life balance.