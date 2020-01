Neopark z kompletem najemców

Kompleks biurowy Neopark został całkowicie wynajęty. Na 24 tys. mkw. powierzchni swoje biura otworzyli, m.in. Play, Inpost, New Work, Olympus oraz Mitsubishi. Za komercjalizację projektu odpowiadali eksperci z międzynarodowej firmy doradczej JLL.

Neopark to nowoczesny i elegancki kompleks biurowy o kampusowym projekcie zabudowy. Inwestycja składa się z dwóch kameralnych budynków. Jej punktem centralnym jest wewnętrzny, wypełniony zielenią dziedziniec, który wraz z położoną na parterze restauracją i przylegającym do niej zewnętrznym tarasem, stanowi przestrzeń do spotkań i relaksu zarówno dla najemców jak i mieszkańców.

- Budowę Neoparku rozpoczęliśmy w momencie, kiedy oferta biurowa Służewca Przemysłowego była stosunkowo duża, jednak brakowało tu innowacyjnych projektów, które stanowiłyby argument dla dużych graczy do relokacji do tej części miasta. Sukces komercyjny naszej inwestycji to z pewnością bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców i inwestorów tu obecnych. Całkowita komercjalizacja Neoparku potwierdza atrakcyjność biznesową tej części Warszawy, która dodatkowo od pewnego czasu ulega dużym przeobrażeniom. Zmiany te są związane z coraz bogatszym zapleczem usług, gastronomii oraz hoteli i idą w parze z dynamicznie rozwijającym się rynkiem mieszkaniowym. Ta różnorodność pozytywnie pracuje na nową markę Służewca, jako miejsca odpowiedniego nie tylko do pracy, ale i życia - mówi Katarzyna Pankiewicz, Dyrektor ds. Wynajmu i Sprzedaży Powierzchni Biurowych, Yareal.

Kompleks osiągnął 100 proc. wynajęcia wraz z podpisaniem umów ekspansji przez takie firmy jak New Work (o dodatkowe ok. 400 mkw.) i Inpost (o dodatkowe ok. 440 mkw.). Największym najemcą obiektu jest operator telefonii komórkowej Play, który wprowadzi się na powierzchnię ponad 11 000 mkw. jeszcze w tym roku.

- Współpracę z Yareal rozpoczęliśmy dokładnie cztery lata temu, w momencie kiedy zarówno Neopark znajdował się w początkowej fazie budowy, jak i dodatkowe projekty inwestycyjne związane z komunikacją miejską w okolicy. Pomimo tych wyzwań oraz przebudowy ul. Marynarskiej udało nam się dobrać zróżnicowane grono najemców, ze znanymi markami na czele, i wspólnie skomercjalizować cały kompleks. Sukces rynkowy Neoparku to wypadkowa kilku czynników. Po pierwsze, jest on świetnie zaprojektowany, a jego kameralny charakter oznacza bardzo komfortowe warunki do pracy. Zadowolenie pracowników wspiera odpowiednio dobrana oferta udogodnień, na które składa się m.in. restauracja, klub fitness czy infrastruktura dla rowerzystów. Nie sposób też nie wspomnieć o bardzo dogodnej lokalizacji - mówi Tomasz Czuba, Dyrektor Działu Wynajmu Powierzchni Biurowych, JLL.