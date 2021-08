Nes Global Talent i TCL Research Europe nowymi najemcami biurowca Grzybowska Park

Do grona najemców budynku biurowego Grzybowska Park dołączyły dwie nowe firmy: Nes Global Talent i TCL Research Europe. W transakcjach najmu właściciela nieruchomości reprezentowała firma doradcza Savills.

Badawczo-rozwojowa firma TCL Research Europe wynajęła budynku Grzybowska Park około 750 mkw. na piątym piętrze.

Firma rekrutacyjna NES Fircroft w biurowcu Grzybowska Park zajmie około 300 mkw. powierzchni na pierwszym piętrze.

TCL Research Europe jest firmą badawczo-rozwojową zajmującą się tworzeniem nowych technologii z zakresu sztucznej inteligencji i big data. Korporacja wdraża swoje autorskie rozwiązania w globalnych produktach TCL Group, takich jak telewizory, smartfony i sprzęt AGD. W budynku Grzybowska Park TCL Research Europe wynajęło około 750 mkw. na piątym piętrze. W transakcji najemcy doradzała firma Savills.

NES Fircroft to międzynarodowa firma rekrutacyjna, która specjalizuje się w pozyskiwaniu kandydatów do pracy dla branż technicznych, takich jak: nafta i gaz, produkcja, IT, farmacja, budownictwo i nieruchomości oraz energetyka. W 2020 roku firma NES Global Talent połączyła się z grupą Fircroft i dzięki temu stała się największym na świecie rekruterem kadr inżynierskich. W Grzybowska Park firma zajmie około 300 m kw. powierzchni zlokalizowanej na pierwszym piętrze. Firmie NES Fircroft w procesie wyboru biura doradzał dział reprezentacji najemcy firmy Colliers.

Grzybowska Park - butikowy budynek biurowy

Grzybowska Park to nowoczesny, butikowy budynek biurowy zlokalizowany w centrum Warszawy, przy ul. Grzybowskiej 5a. Oferuje 10 370 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Aktualnie na wynajem pozostało ponad 4 700 m kw. z modułami od 300 m kw. Nieruchomość została niedawno całkowicie odnowiona. W grudniu 2020 roku zakończył się remont części wspólnych. Modernizacja objęła recepcję, lobby windowe i toalety na każdym z pięter. W ramach udogodnień dla najemców zamontowano prysznice dla rowerzystów oraz na nowo zaprojektowano zieleń wokół budynku. Ponadto, na świeżo aranżowanych powierzchniach biurowych, modernizowany jest również system HVAC, aby podwyższyć komfort pracy.

- Grzybowska Park to jeden z nielicznych biurowców w centrum stolicy, który posiada swój własny ogród. Najemcy budynku bardzo cenią sobie to, że w pogodne dni mogą chwilę odpocząć w cieniu, wśród zieleni i nabrać w ten sposób energii do dalszej pracy. Dzięki pozostałym pracom modernizacyjnym, budynek oferuje też wysoką jakość materiałów wykończeniowych i może śmiało konkurować z nowymi inwestycjami – mówi Agnieszka Węgrzyńska, Associate w dziale powierzchni biurowych, reprezentacja właściciela, Savills.