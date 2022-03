Netcompany wynajmuje 6 tys. mkw. na Mokotowie

Biurowiec P180, realizowany przez Skanska tuż przy metrze Wilanowska w Warszawie, zyskuje nowego najemcę. Na prawie 6 tys. mkw. swoje biura urządzi firma z branży IT - Netcompany.

Netcompany wspiera klientów z sektora publicznego i prywatnego w Europie w procesie cyfrowej transformacji. Firma powstała w 2000 roku, a jej główną siedzibą jest Kopenhaga. Działa w 17 krajach i zatrudnia ponad 6,5 tys. osób. Otwarcie nowej siedziby w biurowcu P180 planowane jest w październiku 2022 roku.

– (...) Trudny czas pandemii pokazał nam, jak bardzo istotna dla naszych pracowników i ich rozwoju jest też możliwość bezpośredniej wymiany wiedzy. Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom tworząc nowoczesną i skrojoną na miarę przestrzeń biurową. Nasi pracownicy docenią również wszystkie udogodnienia, które budynek zapewni swoim najemcom. Z niecierpliwością oczekujemy na tę zmianę – mówi Krzysztof Pierański, Country Managing Partner Poland w Netcompany.

Budowa biurowca P180 rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku. 15-kondygnacyjny budynek zaoferuje 32 tys. mkw. powierzchni. Biurowiec powstaje zaledwie 180 kroków od stacji metra Wilanowska. W pobliżu znajdują się liczne przystanki komunikacji miejskiej oraz punkty usługowe. Biura w P180 będą spełniały standardy najbardziej wymagających certyfikatów branżowych, m.in. LEED Platinum, WELL Core & Shell oraz WELL Health-Safety Rating.

Spółka biurowa Skanska działa w Polsce od 1997 roku. Prowadzi działalność na siedmiu rynkach: w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Trójmieście.