Netflix zwalnia 300 pracowników. To już druga runda redukcji

Gigant streamingowy Netflix zwolnił 300 pracowników, co oznacza ok. 4% jego siły roboczej.









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 24 cze 2022 12:43

Gigant streamingowy Netflix zwolnił 300 pracowników, co oznacza ok. 4% jego siły roboczej. To już druga runda redukcji zatrudnienia, która nastąpiła po pierwszej od ponad dekady straty subskrybentów.