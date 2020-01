Networking potrzebuje reżysera

4 zdjęcia

w galerii 4 zdjęciaw galerii fot. Shutterstock









Autor: propertynews.pl

Dodano: 20 sty 2020 12:09

Coworking fascynuje różnorodnością, która jest fundamentem networkingu. Ale nie dzieje się sam - potrzebuje reżysera, czyli community managera. Czy jest to człowiek do zadań specjalnych czy od wszystkiego? Dla Michała z Mindspace – jedno i drugie. Ma głowę pełną pomysłów, ale także - jak trzeba - pojedzie o świcie na giełdę po świeże kwiaty do biura. Z klei Olga z WeWorka lubi słuchać ludzi i służyć im osobistą siecią kontaktów zawodowych. Co jest najtrudniejszym wyzwaniem? Zadowolenie wszystkich. Wiadomo, że to niemożliwe, ale i tak trzeba się starać.