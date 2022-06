New Work rozwija się w czeskiej Pradze

New Work dąży do rozwoju w Czechach. Nowa przestrzeń biurowa od tej marki będzie dostępna w Smichov Business Park.

New Work ogłosił właśnie otwarcie kolejnej lokalizacji swoich przestrzeni biurowych.

W biurowcu Smichov Business Park, zlokalizowany w czeskiej Pradze, New Work ma do zaoferowania w pełni wyposażone przestrzenie biznesowe na wynajem.

Nowa lokalizacja to kolejny krok na drodze rozwoju marki New Work w Czechach.

New Work to operator przestrzeni elastycznych dla firm, który zarządza już ponad 46 tys. mkw powierzchni biurowych w 16 lokalizacjach, w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Klienci to zarówno lokalne firmy, jak i najwięksi międzynarodowi gracze, np. Lego czy Deloitte. Teraz do portfolio New Work dołączyła druga oferta w stolicy Czech.

Widzimy potencjał na lokalnym rynku biur elastycznych – Praga jest miastem, które wciąż rozwija się biznesowo i potrzebuje nowych przestrzeni firmowych. Stąd wynika nasza decyzja o otworzeniu kolejnej lokalizacji właśnie tam. Smichov Business Park gwarantuje dobrą komunikację z innymi częściami miasta, a my dołożyliśmy do tego kompleksową usługę wynajmu elastycznych biur, które mogą zmieniać się wraz ze ewoluowaniem firmowych potrzeb. Oferowane przestrzenie są przy tym w pełni wyposażone, więc wszystkie formalności związane z urządzaniem i zarządzaniem nowym biurem są zdjęte z najemcy – mówi Hubert Abt, CEO i założyciel New Work.

Biuro odpowiadające na wiele wymagań

Smichov Business Park to biurowiec mogący pomieścić nawet 245 pracowników. Doskonałą komunikację z innymi dalszymi częściami miasta zapewniają pobliskie stacje metra oraz kolejowa. Niekwestionowaną zaletą dla firm wszelkich branż jest także bliskość Anděl, czyli centrum handlu i miejskiego węzła komunikacyjnego, znanego z m.in. kompleksów biznesowych.

Można tu znaleźć wszystko, począwszy od sklepów międzynarodowych marek, przez różnorodne lokale gastronomiczne, aż do hoteli. Ta lokalizacja ofertuje wiele także miłośnikom natury i spędzanych na jej łonie przerw w pracy. Wielką zaletą Smichov Business Park jest bowiem widok na słynny zamek Wyszehrad dostępny z wielu biurowych okien oraz sąsiedztwo zielonych obszarów nad rzeką.

New Work ogłosił właśnie otwarcie kolejnej lokalizacji swoich przestrzeni biurowych. Fot. mat. pras.

New Work oferuje w tym biurowcu pięć w pełni wyposażonych biur, a każde z nich może pomieścić od kilku do kilkunastu pracowników, stwarzając im komfortowe warunki do pracy i spotkań. Szybki internet wi-fi, pełna infrastruktura biurowa oraz dobrze wyposażony aneks kuchenny z poczęstunkiem sprawiają, że praca w takiej przestrzeni będzie zarówno przyjemna, jak i efektywna. New Work ofertuje wynajem bez długoterminowego zobowiązania oraz gwarantuje pełne serwisowanie przestrzeni biurowych.

Oferta kierowana jest przede wszystkim do firm, które cenią sobie nowoczesny design, wysoki standard technologiczny wyposażenia biura oraz elastyczność w zarządzaniu przestrzenią firmową bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.