New Work otwiera kolejne centrum biznesowe w Polsce. Do warszawskiego portfolio dołącza przestrzeń biurowa w biurowcu Tulipan House.

New Work, jeden z wiodących operatorów biur elastycznych na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, otwiera kolejne centrum biznesowe w Polsce.

Do warszawskiego portfolio dołącza nowoczesna przestrzeń biurowa o powierzchni ponad 445 mkw. zlokalizowana w biurowcu Tulipan House.

New Work dostarcza wysokiej jakości biura serwisowane na terenie Polski, Czech i Węgier. Cieszą się one uznaniem zarówno lokalnych przedsiębiorców, jak i największych międzynarodowych korporacji. W kompleksowej ofercie New Work, najemcy otrzymują m.in. szerokopasmowy internet, urządzenia biurowe, segment kuchenny, nielimitowane napoje, a także wsparcie obsługi technicznej i administracyjnej. Oferta New Worka powstaje na bazie obserwacji trendów rynkowych i zmieniających się wymagań klientów. Od teraz tę samą jakość zapewnia nowa lokalizacja w biurowcu Tulipan House na słynnym „Mordorze”.

Zapotrzebowanie na biura serwisowane wciąż wzrasta. Przez ostatnie kilka lat zmienił się sposób postrzegania pracy – teraz ceniona jest elastyczność i możliwość dostosowania warunków zatrudnienia do oczekiwań pracownika. Ważna jest również optymalizacja przestrzeni umożliwiająca dopasowanie jej do aktualnych potrzeb firmy. Obserwując takie zmiany rynkowe wychodzimy im naprzeciw, proponując rozwiązania wspomagające najemców w realizacji biznesowych celów. Dlatego otwieramy kolejną lokalizację, tym razem przy ulicy Domaniewskiej. Bliskość wielkiego biznesu i nowoczesny charakter naszej oferty z pewnością są odpowiedzią na wymagania współczesnego najemcy i stylu pracy – ocenił Adam Pazio, Head of Sales w firmie New Work.

Budynek Tulipan House to innowacyjna konstrukcja odznaczona certyfikatem BREEAM na poziomie „Excellent”. Na 18 000 mkw. najemcy znajdą wspólne przestrzenie do pracy, strefy relaksu oraz sale konferencyjne z bogatym pakietem udogodnień. Wszystkie wnętrza zostały wykończone z zastosowaniem ekologicznych materiałów otrzymywanych w procesie recyklingu.

Biura serwisowane New Work leżą na 3. piętrze i oferują przeszło 445 mkw. w pełni funkcjonalnej przestrzeni. W ofercie najemcy mogą znaleźć pomieszczenia przeznaczone dla od kilku do kilkunastu osób, stwarzające warunki służące samodzielnej pracy oraz zespołowemu realizowaniu zadań.

New Work rozwija obecnie również swoje portfolio w Budapeszcie. W centrum biznesowym w budynku Science Park operator oddał właśnie do użytku kolejne piętro, zwiększając tym samym dotychczasową przestrzeń oferowanych biur serwisowanych. Najemcy znajdą w ofercie m.in. pełne wyposażenie, prywatne pomieszczenia, kreatywną strefę wspólną z bilardem i konsolami Xbox, wygodne sale do rozmów. Biuro znajdujące się w biznesowym rejonie pełnym zieleni może poszczycić się dogodnym skomunikowaniem z pozostałymi częściami węgierskiej stolicy i panoramicznym widokiem na Dunaj.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl