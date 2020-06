New Work sięga po finansowanie

New Work uruchamia serię C finansowania. Firma chce skupić się na rozwijaniu usług, które odpowiadają na wyzwania związane z pandemią COVID-19, m.in. rozwiązania 360° Workspace Solution, pozwalającego na maksymalizację rentowności powierzchni biurowej.

- Na początku kwietnia z sukcesem pozyskaliśmy 2,1 mln euro w ramach finansowania serii B. Dzięki temu zyskaliśmy wystarczającą przestrzeń, aby przygotować się na wyzwania związane z COVID-19. Teraz, gdy widzimy możliwość znaczącego przyspieszenia naszej obecności na rynku, korzystamy z okazji i zwiększymy nasz kapitał poprzez dodatkowe 15 mln euro w wyniku uruchomienia serii C finansowania. Dalszy wzrost jest znaczący, do końca roku podwoimy liczbę lokalizacji w Polsce, a następnie na Węgrzech i w Czechach. Naszą strategią odpowiadamy na zapotrzebowanie klientów na elastyczne rozwiązania biurowe, które pojawiło się w związku z nadchodzącą recesją – zapowiada Hubert Abt, założyciel i szef firmy New Work.

Najemcy doceniają elastyczne powierzchnie

W myśl strategii firmy, New Work chce skupić się na rozwoju narzędzi z użyciem zaawansowanych technologii. Są one odpowiedzią na potrzeby najemców oraz właścicieli nieruchomości, wynikają ze zmian, które zachodzą na rynku pod wpływem pandemii COVID-19.

Wszyscy fachowcy są zgodni. Nowa rzeczywistość – efekt rozprzestrzeniania się koronawirusa na całym świecie – sprawia, że coraz większym zainteresowaniem firm będą cieszyły się elastyczne przestrzenie biurowe. Wynika to choćby z opublikowanego w kwietniu badania przeprowadzonego przez Colliers International. Aż 74 proc. ankietowanych (przedstawiciele firm m.in. z sektora IT, bankowości, ubezpieczeń i finansów) twierdzi, że sposób wykorzystywania powierzchni biurowej się zmieni. W jaki sposób? Nastąpi wzrost popularności pracy zdalnej wykonywanej z domu lub przestrzeni flex. Firmy interesują się hybrydowymi formami najmu. Część powierzchni zostanie wynajęta jako tradycyjne biuro, jej uzupełnieniem będą przestrzenie elastyczne.

Fachowcy są zgodni

– Po wygaśnięciu pandemii koronawirusa elastyczne powierzchnie stanowić będą aż 30 proc. całej przestrzeni biurowej dostępnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej udział przed kryzysem wynosił zaledwie 3-5 proc – tak wynika z naszego raportu „Market update – flex solutions post COVID-19”, który opublikowaliśmy w kwietniu 2020. Niektórzy gracze, tacy jak Regus, wskazują, że w najbliższej przyszłości ta liczba wzrośnie nawet do 70 proc. – mówi Hubert Abt.

