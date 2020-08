New Work startuje z ósmą lokalizacją w Polsce

– Trójmiasto dynamicznie się rozwija. Aglomeracja plasuje się na trzecim miejscu w Polsce pod względem popytu na przestrzeń biurową – tłumaczy Hubert Abt, CEO i założyciel firmy New Work, jednego z największych operatorów biur elastycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. – Sam Gdańsk jest miastem doskonale zlokalizowanym, położonym nad morzem i świetnie skomunikowanym z resztą kraju. Wysoki standard życia przyciąga młode rodziny, dlatego międzynarodowe firmy i inwestorzy tworzą tam swoje lokalne oddziały. Rynek nieruchomości jest stosunkowo młody i chłonny, ale bardzo dynamiczny. Gdańsk to już czwarte miasto, po Warszawie, Krakowie i Łodzi, w którym pojawiliśmy się ze swoją ofertą.

New Work oferuje najemcom elastyczne przestrzenie biurowe w Neonie, budynku należącym do kompleksu Alchemia. Do końca tego roku firmom zostanie udostępnionych ponad 4000 m kw. powierzchni, która znajduje się na czwartym piętrze biurowca. Obejmie ona również centrum konferencyjne dostępne zarówno dla najemców Alchemii, jak i użytkowników zewnętrznych. Obok wysokiej jakości powierzchni, z których słynie developer Torus, najemcy mają do dyspozycji łatwo dostępny system komunikacji miejskiej, ponieważ stacja SKM znajduje się tuż za budynkiem.

– Nasza oferta cieszy się ogromnym zainteresowaniem, mamy już podpisane umowy najmu na 40 proc. powierzchni, kolejne są w trakcie zaawansowanych negocjacji – mówi Michał Galarski, team leader of Gdansk Operations w New Work. – Klientom udostępniamy przestrzenie o wielkości od 11 do 80 m kw., sale do spotkań, miejsca parkingowe, części wspólne – m.in. strefy relaksu. Już wkrótce uruchomimy także sprzedaż wirtualnych biur w atrakcyjnych pakietach.

Jednym z najemców firmy New Work w Gdańsku jest norweska firma Axbit, zajmująca się dostarczaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego wykorzystywanego globalnie, z użyciem zaawansowanych technologii.

– Wybraliśmy firmę New Work, ponieważ skusiła nas ich elastyczna oferta – mówi Damian Malinowski, site manager w Axbit. – Chodzi m.in. o krótką umowę najmu. Poza tym jesteśmy rozwijającą się firmą. Gdy nasz zespół będzie liczniejszy, możemy bez problemu powiększyć zajmowaną powierzchnię biurową.

Neon to budynek posiadający certyfikat BREEAM, wchodzący w skład kompleksu Alchemia. Znajduje się przy głównej arterii Gdańska – al. Grunwaldzkiej, obok stacji SKM Gdańsk Przymorze-Uniwersytet. Niedaleko położona jest Galeria Bałtycka oraz PKP Gdańsk-Oliwa.