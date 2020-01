New Work stawia na Polskę. Gdańsk kolejnym miastem ekspansji operatora biur elastycznych

New Work („Space as a Service”), jeden z trzech największych dostawców elastycznych biur w Europie Środkowo-Wschodniej koncentrujący się na klientach korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) działa już w 5 krajach regionu (Węgry, Polska, Czechy, Rumunia i Ukraina). Obecnie firma koncentruje się na najszybciej rozwijającym się rynku – Polsce. Kontynuując swoją ekspansję, po otwarciu nowych lokalizacji w Warszawie, Łodzi i Krakowie, wkrótce będzie obecna także w Gdańsku.

- W Polsce, konsekwentnie dodajemy nowe biura do naszej sieci, aby móc oferować naszym klientom najlepsze lokalizacje we wszystkich kluczowych miastach. Po otwarciach placówek w miastach regionalnych, takich jak Łódź i Kraków, wkrótce zaoferujemy nasze pierwsze biura w Gdańsku. W rzeczywistości do końca 2020 r. planujemy być obecni w 7 miastach w Polsce, w około 15 lokalizacjach z powierzchnią ponad 50 000 mkw. – powiedział Hubert Abt, CEO i założyciel New Work.

Obecnie New Work oferuje swoje usługi w 5 lokalizacjach w Warszawie, 2 w Łodzi i 1 w Krakowie. W ciągu najbliższych kilku miesięcy firma zamierza rozszerzyć działalność na Wrocław, Poznań i Katowice, zwiększając także swoją obecność w Warszawie. Klienci New Work mają dostęp nie tylko do elastycznych rozwiązań biurowych oferowanych przez firmę lokalnie, ale także w ramach całej sieci funkcjonującej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

- Cieszymy się, że Alchemia zyskała kolejnego, tak znaczącego najemcę. Pojawienie się New Work w Trójmieście jest dowodem atrakcyjności inwestycyjnej regionu, a działalność firmy będzie z pewnością świetnym uzupełnieniem dostępnej na rynku oferty powierzchni biurowych – mówi Marcin Piątkowski, dyrektor ds. komercjalizacji w firmie Torus.

Neon to czwarty i ostatni etap centrum biurowego Alchemia. Budynek oferuje ponad 35 000 mkw. powierzchni najmu, w tym 33 500 mkw. z przeznaczeniem na biura. Na parterze Neonu znajdzie się kilka punktów usługowych, m.in. przedszkole dla blisko 100 dzieci. Przestrzeń między Neonem i sąsiednim budynkiem Alchemii, Argonem, stanowić będzie niebawem pasaż z dostępem do wielu punktów gastronomicznych oraz innych usług. Będzie to wyjątkowa przestrzeń do spotkań, konsumpcji i relaksu. Każdy budynek Alchemii certyfikowany jest w amerykańskim systemem LEED na najwyższym poziomie, Platinum. Alchemia została zaprojektowana przez pracownię APA Wojciechowski Architekci.

