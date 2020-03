New Work zapowiada dalszą ekspansję

Ekonomia współdzielenia jest już obecna na rynku nieruchomości – diagnozuje firma New Work. Rozwój cyfryzacji sprawia, że klienci korporacyjni zwracają się ku elastycznym przestrzeniom biurowym. Ale nie wszędzie jest to jeszcze powszechne. Podczas gdy w Azji i Stanach Zjednoczonych ponad 90 proc. największych najemców korzysta już z elastycznych rozwiązań biurowych, odsetek ten jest w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wciąż znacznie niższy. Co to oznacza? Fala zmian pojawi się w naszym regionie już wkrótce. Według Huberta Abta, CEO i założyciela firmy New Work, nie ma wątpliwości co do tego, że właściciele nieruchomości muszą rezerwować od 15 do 20 proc. swojej przestrzeni biurowej na takie rozwiązania. Po to, żeby sprostać przyszłym oczekiwaniom klientów.

– To powoduje zmianę paradygmatu w branży – ocenia Abt. – Odchodzi się od pobierania czynszu na rzecz dostarczania usług na żądanie. Nie ma od tego trendu odwrotu.

Koncepcja przestrzeni traktowanej jako usługa jest obecnie bardzo popularna w londyńskich i amsterdamskich biurowcach. Obejmuje komercjalizację części wspólnych, w tym kawiarni, punktów hot desk (stanowiska pracy, które nie są przydzielone konkretnym osobom). Klientom oferowane są również miejsca do spotkań i konferencji oraz usługi konsjerża. Możliwość podpisania elastycznej umowy z operatorem i korzystania z w pełni wyposażonego biura dostosowanego do potrzeb klienta, przyciąga nie tylko małe i średnie firmy, robi także wrażenie na dyrektorze finansowym pracującym w firmie sklasyfikowanej na liście Fortune 500.

– Jesteśmy obecni już w trzech polskich miastach – Warszawie, Krakowie i Łodzi – mówi Hubert Abt – Obecnie pracujemy nad dodatkowymi siedmioma projektami zlokalizowanymi w Polsce, o łącznej powierzchni 20 tys. m kw. Ten kraj jest najważniejszym i dynamicznie rozwijającym się rynkiem w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego planujemy tutaj dalsze inwestycje.

Warszawa jest bardzo „flex”

Słowa Huberta Abta doskonale obrazują twarde dane. Z raportu „Why flex?”, który sporządziła firma doradcza JLL, wynika, że w 2019 r. powierzchnia elastycznych biur w Polsce wyniosła 240 tys. m kw. Zatem w ciągu ostatnich pięciu lat mieliśmy do czynienia z aż ponad pięciokrotnym wzrostem!