Newmark Polska w nowym biurze w stolicy

Newmark Polska rozwija się i przeprowadza do nowego biura w kompleksie Centrum Marszałkowska.

- W związku z dynamicznym rozwojem naszej działalności w Polsce i rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistyczne usługi doradcze podjęliśmy decyzję o powiększeniu naszego biura i przeniesieniu się do nowej, prestiżowej lokalizacji. Przywiązujemy szczególną wagę do komfortu pracy i dobrego samopoczucia naszych pracowników, którzy oprócz wielu salek konferencyjnych i przestronnej kuchni będą mieli do dyspozycji także dwa zewnętrzne tarasy z widokiem na Pałac Kultury i Nauki, Park Świętokrzyski oraz Ogród Saski – mówi Piotr Kaszyński, Partner Zarządzający, Newmark Polska.

- Naszym celem było zapewnienie przyjaznych i nowoczesnych warunków do twórczej i efektywnej pracy oraz wzmocnienie zaangażowania i integracji pracowników. Jestem przekonany, że stworzenie bardziej komfortowego środowiska pracy przyczyni się do dalszego podnoszenia jakości oferowanych usług i zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku – dodaje Piotr Kaszyński.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Centrum Marszałkowska to kompleks biurowo-handlowy klasy A+ zlokalizowany u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Centrum Marszałkowska zapewnia pełną infrastrukturę rowerową. Budynek oferuje łącznie 16,5 tys. mkw. powierzchni, a parter i kondygnacja podziemna przeznaczone są na handel i usługi. Obiekt posiada certyfikat BREEAM Excellent.