Langowski Logistics zmieniła swoją siedzibę. Nowe biuro mieści się w nowoczesnym gdyńskim biurowcu Łużycka Plus.

Nowe biuro Langowski Logistics ma niemal 1330 mkw. powierzchni.

Decydująca okazała się m.in. lokalizacja nowego biura – w pobliżu stacji SKM.

Langowski Logistics to firma z branży TSL, która jest obecna na rynku od 2004 r. Przedsiębiorstwo zapewnia obsługę ładunków na całym świecie, oferując swoim klientom transport drogowy, morski, kolejowy i lotniczy. Langowski Logistics zajmuje się też transportem militarnym i spedycją projektową. Nad ciągłością realizacji zleceń czuwa globalna sieć ponad 1500 agentów. Firma prowadzi również własną agencję celną i posiada cztery magazyny.

– Spośród przedstawionych propozycji firma Langowski Logistics zdecydowała się na biuro w nowoczesnym kompleksie Łużycka Plus. Na korzyść tej lokalizacji świadczyła szybka dostępność powierzchni, optymalna wielkość i atrakcyjne położenie – w pobliżu stacji SKM, co ma istotne znaczenie dla pracowników Langowski Logistics – mówi Michał Rafałowicz, Dyrektor Regionalny w Newmark Polska.

– Cieszymy się, że klient po raz kolejny obdarzył nas zaufaniem. Wierzymy, że dzięki nowej siedzibie firma Langowski Logistics zyska optymalne warunki do dalszego rozwoju i poszerzania katalogu swoich usług. Łużycka Plus to obiekt położony w dogodnej lokalizacji, który ze względu m.in. na dobre doświetlenie budynku i duży, zielony taras zapewnia komfortowe środowisko pracy – dodaje Michał Rafałowicz. W znalezieniu optymalnej lokalizacji i negocjacjach najemcę wsparła firma Newmark Polska.

Łużycka Plus to kompleks biurowy klasy A, który należy do spółki joint venture funduszu Investika realitní fond i Bud Holdings. Budynek mieści się w biznesowym centrum Gdyni, posiada certyfikaty Obiekt bez barier i BREEAM.

