Kulturę organizacyjną i atmosferę w pracy tworzą ludzie, którzy potrzebują przy tym wsparcia i zaufania ze strony pracodawcy. Na tym skupiamy się tworząc miejsce, z którym pracownicy chcą związać się na dłużej – mówi Marta Kulik Newmark Polska.

U podstaw DNA naszej firmy od zawsze leży unikanie konfliktów interesów podczas świadczenia usług doradczych na rzecz najemców nieruchomości komercyjnych – mówi Marta Kulik.

Newmark Polska czerpie z bogatego doświadczenia pracowników, którzy podzielają wizję stworzoną przez Piotra Kaszyńskiego.

Od swoich pracowników Newmark Polska oczekuje przestrzegania wysokich standardów etycznych, determinacji i konsekwencji w działaniu oraz chęci podnoszenia swoich kompetencji i umiejętności zawodowych.

- Szefowie poszczególnych działów mają bardzo dużą swobodę w zakresie określania zarówno strategii działania, jak i zasad pracy panujących w zespole. Doskonale znają swoich pracowników i wyzwania, z którymi mierzą się każdego dnia, oraz wiedzą, co ich motywuje do pracy. Jednym z ich najważniejszych zadań jest opracowanie jasnych kryteriów awansu, które określą ścieżkę rozwoju zawodowego i zapobiegną ewentualnemu poczuciu niesprawiedliwości. Zasady w tym zakresie są różne dla poszczególnych działów, dzięki czemu strategia personalna jest odpowiednio dostosowana do specyfiki zadań wykonywanych przez pracowników danego zespołu – mówi Marta Kulik, HR Manager w Newmark Polska.

Elastyczność to klucz do zadowolenia pracowników. W Newmark Polska dobrze czują się osoby proaktywne i samodzielne oraz umiejętnie zarządzające swoim czasem i priorytetami. Dzięki wzajemnemu zaufaniu cieszą się dużą swobodą działania. Nasi doradcy często pracują w terenie, ale praktyka pokazała, że możliwość kontaktu ze współpracownikami w biurze jest niezwykle istotna, ponieważ ułatwia wymianę informacji i motywowanie zespołu, a także szkolenie nowo zatrudnionych osób, które mogą czerpać z wiedzy i doświadczenia koleżanek i kolegów.

W Newmark Polska przywiązujemy dużą wagę do decyzyjności i umiejętności szybkiego reagowania na zmiany. Po latach spędzonych w wielkich korporacjach zdajemy sobie sprawę z tego, że wieloetapowe procesy uzyskiwania akceptacji czy konieczność wypełniania skomplikowanych dokumentów często niepotrzebnie spowalniają realizację niektórych projektów i opóźniają odpowiedź na bieżące wyzwania rynku. Jesteśmy organizacją międzynarodową, ale na tle innych firm wyróżnia nas umiejętność szybkiego podejmowania działań i decyzji lokalnie. Nasi pracownicy doceniają to, że dzięki płaskiej strukturze firmy reagujemy na potrzeby biznesowe naszych klientów od razu i potrafimy dostosowywać się do zmieniających warunków zewnętrznych. Dodatkowo posiadanie wszystkich działów wspierających w Polsce wpływa korzystnie na dynamikę działania i ułatwia zarządzanie poszczególnymi procesami wewnątrz firmy – mówi Marta Kulik, HR Manager w Newmark Polska.

Pracownicy Newmark Polska skupiają się na osiąganiu celów – cieszą się dużym zaufaniem szefów działów, dlatego nie potrzebujemy skomplikowanego systemu raportowania. - Nasz model działania opiera się na partnerstwie i wymianie informacji, co sprawia, że każdy z naszych pracowników może liczyć na wsparcie. Partner Zarządzający jest na bieżąco informowany o strategicznych projektach każdego działu, dzięki czemu także poszczególni szefowie mogą liczyć na jego szybką pomoc w kluczowych momentach. Czas zaoszczędzony na wpisywaniu danych do Excela poświęcamy na stałe podnoszenie jakości obsługi klientów i poszukiwanie niestandardowych rozwiązań zgłaszanych przez nich problemów – mówi Marta Kulik.

Na koniec chcę podkreślić, że w Newmark Polska stawiamy na dobrą atmosferę oraz integrację. Ważne jest dla nas, aby nasi pracownicy mieli okazję spotkać się na płaszczyźnie nie tylko zawodowej, lecz także prywatnej. Organizujemy imprezy integracyjne, czego przykładem może być niedawny wyjazd do Barcelony na mecz piłki nożnej, przejazdy quadami czy ogniska. Pozwala to tworzyć firmę, w której istotne są nie tylko wspólne sukcesy, lecz także indywidualne pasje i czas spędzony razem – mówi Marta Kulik, HR Manager w Newmark Polska.

