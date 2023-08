NFZ podpisał umowę z EPP Office na wynajem supernowoczesnych biur w kompleksie Malta Office nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu. Rocznie wynajem będzie kosztować około 6 mln złotych.

Jak ustalił poznański oddział portalu Wyborcza.pl, Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał właśnie umowę z EPP Office na wynajem biur w Poznaniu. To nowoczesne biura w kompleksie Malta Office nad Jeziorem Maltańskim. NFZ chce przenieść do nich 150 urzędników z własnego budynku przy ulicy Piekary. Wielkopolski NFZ wyjaśnia, że warunki w biurowcu przy ulicy Piekary są fatalne. NFZ jest współwłaścicielem tego budynku. Wymaga on gruntownego remontu, a jego stan techniczny ma zagrażać bezpieczeństwu pracowników.

wynajął biura, magazyny oraz miejsca parkingowe o powierzchni ok. 4 tysięcy mkw. Za każdy metr budżet państwa zapłaci rocznie brutto 1419 zł. Informację tę potwierdza, rzeczniczka wielkopolskiego oddziału

Umowa została zawarta na 10 lat. Czynsz ma być rewaloryzowany. Tym samym dla NFZ oznacza koszt co najmniej 60 milionów złotych.

