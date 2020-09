Nicklas Lindberg, Echo Investment: Wkraczamy do nowej normalności, która będzie bardzo interesująca

Pandemia przyspieszyła wiele zmian i trendów, które rozwijały się od lat. Czy również na rynku mieszkaniowym?

Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment SA: Oczywiście. Zaimplementowaliśmy wiele rozwiązań technologicznych. Widzimy także, że coraz więcej osób inwestuje w mieszkania, ponieważ na rynku panuje niepewność, a one zawsze będą bezpieczną lokatą kapitału. Dlatego nadal zwiększamy nasz wolumen mieszkaniowy, bo popyt na nowe projekty nie słabnie. Z drugiej strony rozwijamy naszą platformę mieszkań na wynajem. Powiększyliśmy ją znacznie w ostatnich trzech do sześciu miesięcy. Ludzie chcą wynajmować nowe mieszkania, dopiero co zbudowane. Pandemia wprowadziła na rynek wiele nowych, przydatnych usług. My właśnie rozpoczynamy kampanię pod hasłem: „mieszkanie jako usługa”. Dzisiaj nie oferujemy tylko zakupu mieszkania lub jego wynajęcia. Proponujemy też jego kompleksową obsługę, m.in.: wyprowadzenie psa na spacer, dostawę lekarstw lub posiłku, czyli różne niezbędne do życia usługi. Obserwujemy dynamiczny rozwój naszej platformy wynajmu. Pod koniec tego roku będzie ona liczyła 1,2 tys. mieszkań do wynajęcia. To o wiele więcej niż rok temu.

Ostatnio wiele mówi się o niepewności na rynku biurowym, która powstrzymuje nowe projekty. Co pan na to?

Akurat rozpoczęliśmy nowy projekt w Łodzi. Mamy też kilka obiektów w trakcie realizacji. We wszystkich komercjalizacja dobrze przebiega, jest zainteresowanie najemców. Widzimy, że popyt na powierzchnię biurową utrzymuje się na tym samym poziome, co wcześniej, choć może ma trochę inną strukturę. Firmy w mniejszym stopniu interesują się wynajmem biura na długi okres czasu, wybierając opcję coworkingową. Nasza marka biur elastycznych City Space wypełnia tę lukę. Zatem wyczuwalna na początku pandemii niepewność na rynku wzmocniła popularność biur elastycznych i spadek zainteresowania klasycznym najmem. Widzimy jednak, że równowaga wraca. W przypadku wynajmu długoterminowego nie działa już zasada skupiania jak największej liczby pracowników w niewielkim biurze. Dzisiaj każda osoba musi mieć większą przestrzeń w biurze. Oczywiście nadal ludzie będą pracować z domu, więc metraż biura nie musi się zmienić. W kontekście rozpowszechnionego home office, zmieniliśmy także nasze mieszkania. W każdym planujemy teraz przestrzeń do pracy. Sądzimy, że wszyscy nie wrócą do biur na stałe. Wróci może 70 proc., a reszta pozostanie w domach. Wszystko zależy od branży. Zatem jesteśmy przygotowani na obie opcje.

