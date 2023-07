Deweloper STRABAG Real Estate zakończył rozbiórkę nadziemia warszawskiego biurowca Atrium International. Na działce przy al. Jana Pawła II wybuduje kompleks biurowo-hotelowy Upper One.

Zakończyła się rozbiórka nadziemia trzydziestoletniego biurowca w ścisłym centrum Warszawy.

Siedmiokondygnacyjny gmach Atrium International, należący do dewelopera STRABAG Real Estate, został wyburzony przed spodziewanym terminem ukończenia robót.

Teraz czas na rozbiórkę jego podziemia i budowę części podziemnej kompleksu Upper One.

Rozbiórka nadziemia budynku z lat 90. trwała siedem miesięcy. W tym czasie inwestor we współpracy z generalnym wykonawcą – spółką budowlaną STRABAG – zdemontował i przekazał do recyklingu wszystkie możliwe elementy wykończeniowe oraz budowlane, a konstrukcja obiektu została zrównana z ziemią. Tylko do maja tego roku odzyskano i w całości przekazano do recyklingu 388 ton żelaza i stali, co odpowiada wadze około 259 samochodów osobowych o średniej masie 1,5 tony, a także 25 ton kabli i 20 ton drewna. Zebrano również 70 ton materiałów izolacyjnych, z czego ponad 30 proc. poddano przetworzeniu. Docelowo największym spodziewanym strumieniem recyrkulacji będzie gruz – betonowy i ceglany. Po rozbiórce części nadziemnej Atrium International została z niego wykonana platforma robocza. Z kolei po zakończeniu konstrukcji podziemia, odpady te zostaną wywiezione z budowy i poddane recyklingowi. W sumie do odzysku lub ponownego użycia trafi 70 proc. materiałów z wyburzonego biurowca, w tym okna, które posłużyły już przy odbudowie domów oraz mieszkań w Ukrainie.

Kompleks biurowo-hotelowy Upper One. Fot. Mat. pras.

Podjęliśmy się realizacji jednego z największych projektów transformacyjnych w centrum Warszawy. Przestarzały funkcjonalnie i technicznie budynek Atrium International przestał odpowiadać na wyzwania rynku pracy. Po efektywnej i sprawnej rozbiórce materiałowej oraz wyburzeniu konstrukcji biurowca przyszedł czas na kontynuację prac związanych z demontażem jego części podziemnej i budową podziemia Upper One. Nowy kompleks ma być odzwierciedleniem jakości na lata, zarówno pod kątem środowiska pracy, designu, jak i budownictwa niskoemisyjnego - wyjaśnia Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający spółki deweloperskiej STRABAG Real Estate.

Przy jednej z głównych arterii Warszawy STRABAG Real Estate wybuduje wieżę biurową i hotel. Prace będą realizowane równolegle. Przed deweloperem kolejny etap robót, czyli wykonanie obudowy wykopu, wyburzenie pozostałej części podziemia, a następnie realizacja konstrukcji nowego podziemia.

Wyburzanie Atrium International. Fot. Mat. pras.

Kompleks Upper One ma zostać ukończony w 2026 roku. Projekt zostanie wzniesiony w czasie trwającej w Warszawie luki podażowej – będzie to jedyny biurowiec w budowie w Centralnym Obszarze Biznesu. Dostarczy na stołeczny rynek 35 900 mkw. ultranowoczesnej i zrównoważonej przestrzeni pracy oraz około 11 000 mkw. powierzchni hotelowej. Wieża biurowa wyróżni skyline stolicy elegancką, harmonijkową szklaną fasadą. Unikalny design tego miejsca uzupełnią panoramiczne windy oraz blisko 400 mkw. tarasów zlokalizowanych na najwyższych piętrach 34-kondygnacyjnego budynku biurowego.

Po Atrium International nie ma śladu. Fot. Mat. pras.

