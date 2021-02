Nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile daje nam kontakt ze współpracownikami w biurze

Do marca 2020 roku nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, ile daje nam codzienny kontakt ze współpracownikami w biurach - przede wszystkim komfort psychiczny pracy. Wychodzę do firmy, skupiam się na pracy, inne sprawy zostawiam za sobą... - mówi Ewa Szymkowiak, dyrektor biura zarządu Howden Donoria, brokera ubezpieczeniowego. Wielu pracodawców wprowadziło na stałe pracę zdalną do swoich firm lub postawiło na model hybrydowy. Czy na naszych oczach dzieje się HR-owa rewolucja?

Czy pandemia zmieniała biurową rzeczywistość? Jak duża jest skala tych zmian?

Tak, co do tego nie mam wątpliwości. Od marca 2020 r. mamy do czynienia z prawdziwą technologiczną rewolucją, transformacją całej kultury organizacyjnej świadomych firm, a działy HR i IT mają ją odpowiednio wspierać.

Zarządzający, którzy mieli świadomość postępu technologicznego i inwestowali, byli do niej przynajmniej w części przygotowani. Tu chodzi nie tylko o rozwiązania techniczne, ale przede wszystkim o pracowników. Jeśli wyszliśmy z założenia przed pandemią, że to ludzie są najważniejsi, bo to oni budują nasz biznes, a ich postawa decyduje o sukcesie rynkowym, to trzeba być konsekwentnym. Także wtedy, gdy wszystko się zmienia.

Co to oznacza?

Budowa zaufania i poczucia bezpieczeństwa w zespole nie ogranicza się tylko do zapewnienia najlepszych warunków do pracy zdalnej czy hybrydowej. To także zapewnienie komfortu pracy, elastycznego harmonogramu. Coraz ważniejsze stają się spotkania czysto integracyjne online, które kiedyś odbywały się mimochodem, np. przy kawie w kuchni. Ważnym elementem jest wpasowanie czasu pracy hybrydowej w cykl życia prywatny, który często też się zmienił. Kluczowym elementem jest wsparcie specjalistów zarówno od zdrowia fizycznego, ale i psychicznego.

Zanim pandemia koronawirusa pojawiła się w naszym życiu, firmy wciąż szukały idealnego modelu pracy. Zmiany przyszły znacznie szybciej, całkowicie odmieniając sposoby działania wielu przedsiębiorstw. Jak wygląda dzisiaj praca Państwa zespołów i czym się w niej Państwo kierują?

Idealny model pracy to taki, w którym wszyscy dobrze się czują. W którym wszyscy mają szansę być wysłuchani. Mają możliwość podzielenia się swoimi pomysłami, które mogą być wdrożone. Rozwój buduje się poprzez zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. I tym kierujemy się decydując o sposobie wykonywania zadań zawodowych przez naszą załogę.

Część z nas zdecydowanie preferuje pracę w biurze. Część z nas, mimo początkowych obaw, coraz bardziej docenia pracę zdalną. Połączenie tych dwóch systemów może przynieść efekty, jakich jeszcze rok temu się nie spodziewaliśmy. Dzisiejsze czasy, jak nigdy, wymagają od pracodawcy zwinności i elastyczności.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl

1

2