Aby zachęcić ludzi do powrotu do biur, należy zapewnić im komfortowe warunki do pracy. Tworząc przytulną przestrzeń, praca w biurze może stać się przyjemnością.

Ostatnie dwa lata wymagały od pracodawców dużej elastyczności, empatii i otwartości na zmiany.

Musieli poszukiwać rozwiązań, które umożliwią zatrudnionym bezpieczną pracę w trudnych czasach.

Standardem w wielu branżach stało się home office. Dziś wielu pracowników nie chce wracać do biur.

Z badania przeprowadzonego przez Inquiry Market Research wynika, że ponad 60 proc. osób chętnie zachowa możliwość pracy zdalnej, natomiast raport Pracuj.pl „Dwa lata nowej normalności” pokazał, że 6 na 10 badanych chciałoby pracować w modelu hybrydowym w najbliższej przyszłości.

Przed wybuchem pandemii niemal 80 proc. pracowników regularnie wykonywało swoje obowiązki zawodowe w siedzibie firmy. W czasach koronawirusa odsetek pracowników zdalnych wzrósł trzykrotnie. Praca zdalna, która miała mieć charakter przejściowy, w wielu branżach stała się standardem. Pracownicy polubili tę formę zatrudnienia. Wśród jej największych zalet wymieniają: swobodę w organizacji czasu pracy, większą wydajność, brak konieczności dojazdów do firmy, możliwość nieformalnego ubioru i mniejszy stres.

Po dwóch latach home office pracodawcom coraz trudniej przekonać pracowników do powrotu do biur. Z badania przeprowadzonego przez firmę Kincentric wynika, że większość zatrudnionych chciałaby zachować możliwość pracy zdalnej, przynajmniej częściowo. To niestety nie napawa optymizmem pracodawców, liderów i managerów, którzy wskazują na spadek efektywności i innowacyjności zespołów na home office.

Jak poradzić sobie z taką sytuacją? Jak ściągnąć pracowników do biur? Przede wszystkim trzeba zaproponować im komfortowe warunki do pracy! Biuro musi być przytulne, dostosowane do specyfiki danego zawodu, zaaranżowane w sposób harmonijny i przemyślany. Pracownicy powinni czuć się w swojej zawodowej przestrzeni swobodnie – tak, jak w domu.

Biuro musi być przytulne.

Ideę stworzenia przytulnej przestrzeni do pracy wykorzystała firma RealCo, która w lipcu otworzyła komfortowe biuro nowej inwestycji Michałowice Parkowa. Wnętrze utrzymano w minimalistycznej stylistyce japandi.

Harmonia, spokój, symetria i prostota rozwiązań – tak w dużym skrócie można opisać styl japandi. To hołd dla natury, minimalizmu i oszczędności. We wnętrzach japandi królują naturalne materiały, stonowane kolory, geometryczne linie i proste bryły. Drewno w najróżniejszych formach, rattan, wiklina czy bambus połączone z beżem, barwami ziemi, popielatymi szarościami czy klasyczną czernią tworzą niesamowicie przytulny, wypełniony spokojną energią klimat. W przestrzeni japandi nie znajdziesz bibelotów, bogato zdobionych elementów czy niepotrzebnych mebli. Wystrój jest minimalistyczny i oszczędny. Tym, co nadaje mu niebanalny charakter, są oryginalne, zachwycające wyjątkowym pięknem dekoracje – stare przedmioty, designerskie lampy czy fantazyjne donice wypełnione zielonymi roślinami.

Japandi to fuzja stylu skandynawskiego z japońskim. Nurt czerpie wszystko to, co najlepsze z charakterystyki, kultur i motywów tych dwóch regionów. Wnętrza w stylu japandi wypełnia energia zen, która daje uczucie ukojenia i wyciszenia – wyjaśnia architekt Magdalena Miśkiewicz.

W nowym biurze RealCo rządzą lekkość i naturalność. Jasne kolory koją zmysły, naturalne materiały dodają przytulności, a rośliny odprężają. Styl japandi wprowadza do biura harmonię, ład i spokój, czyniąc wnętrze prawdziwą oazą spokoju. Praca w takiej przestrzeni to czysta przyjemność.

Stworzenie przytulnej przestrzeni do pracy to niełatwe zadanie. Wymaga zaangażowania, doświadczenia, zmysłu dekoratorskiego i kreatywności. Zadanie to warto powierzyć specjaliście.

Architekt, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie, jest w stanie zaproponować rozwiązania idealnie dopasowane do możliwości aranżacyjnych danej przestrzeni. Specjalista doskonale zna zasady projektowania przytulnych i pięknych, a przy tym w pełni funkcjonalnych wnętrz. Wie, jak wykorzystać każdy skrawek pomieszczenia i jak nadać mu niebanalny charakter. Architekt pilnuje założonego budżetu, nadzoruje pracę wszystkich podwykonawców i dba o najwyższą jakość każdego elementu wyposażenia.

W pracy architekta najważniejsze są oczekiwania klienta oraz możliwości aranżacyjne danego wnętrza. Każdy specjalista dąży do tego, aby zaprojektować spójną, estetyczną przestrzeń, która będzie spełniać wszystkie wymagania inwestora. Stworzenie komfortowego, przytulnego, a przy tym funkcjonalnego biura to nie lada wyzwanie dla osoby, która z aranżacją wnętrz ma mało wspólnego. Dla architekta to czysta przyjemność – dodaje właściciela studia Miśkiewicz Design.

