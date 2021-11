Niejeden pozazdrościłby takiej lokalizacji. Central Point w centrum Warszawy już gotowy

Budowa Central Point rozpoczęła się w kwietniu 2019 roku.

Budynek o powierzchni wynoszącej niemal 20 tys. mkw. został zaprojektowany przez pracownię Kazimierski i Ryba we współpracy z pracownią Arquitectonic

- Oficjalnie zakończyliśmy prace budowlane. Za nami dwa i pół roku intensywnej pracy. Projekt zamykamy zgodnie z założeniami co do terminu, z czego jestem bardzo dumny. W proces zaangażowanych było wielu wspaniałych ludzi, którzy świetnie poradzili sobie ze wszystkimi wyzwaniami, a tych, jak wiemy, w dobie pandemii napotykaliśmy sporo - mówi Richard Aboo, dyrektor zarządzający w Immobel Polska.

Central Point ma wyznaczać nowe trendy

- W duchu zrównoważonego rozwoju, który jest integralną częścią strategii i wartości naszej firmy, udało nam się stworzyć wyjątkowe miejsce. Central Point ma wyznaczać nowe trendy, stawiając ludzi w centrum i tworząc przestrzeń sprzyjającą innowacjom oraz współpracy – dodaje Richard Aboo.

Materiały z budowy zostały poddane recyklingowi w 95%. W środku budynku znajduje się wiele ekologicznych rozwiązań takich jak np.: energooszczędne systemy oświetleniowe, szybkobieżne windy, dostęp do światła dziennego prawie w 90% powierzchni, infrastruktura dla rowerzystów wraz ze stojakami rowerowymi, szatniami i prysznicami, punkty ładowania pojazdów elektrycznych oraz wiele innych.

Zielone tarasy i lobby

Oprócz powierzchni biurowych, do dyspozycji najemców Central Point są zielone tarasy i lobby. W kompleksie znajduje się 80 miejsc parkingowych w garażu podziemnym.

– Central Point to wyjątkowy budynek na biurowej mapie stolicy – komentuje Marzena Zielonka, dyrektor w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych, JLL. - Centralna lokalizacja tuż przy skrzyżowaniu dwóch linii metra i przystanków tramwajowych, bliskość terenów zielonych oraz licznych punktów gastronomicznych to tylko niektóre z licznych jego zalet. Warto dodać także, że budynek został zaprojektowany w przemyślany sposób, gwarantujący możliwość tworzenia komfortowego środowiska pracy, zapewniający jego przyszłym użytkownikom maksymalny dostęp do naturalnego światła - dodaje.

Immobel jest największym notowanym na giełdzie deweloperem w Belgii. Wartość rynkowa firmy szacowana jest na ponad 650 milionów euro. Portfolio spółki składa się z ponad 1 600 000 mkw. projektów w 6 krajach (w Belgii, Luksemburgu, Polsce, we Francji, w Hiszpanii, Niemczech).