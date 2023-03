The Trump Organization ma już 100 lat. Przedsiębiorstwo założone przez dziadków Donalda Trumpa inwestuje w nieruchomosci w niemal 20 krajach na całym świecie. Oto najbardziej spektakularne z nich.

Wszystkie przedsięwzięcia biznesowe Donalda Trumpa realizowane są w ramach The Trump Organization.

Firmę założyli w 1923 r. dziadkowie byłego prezydenta USA.

Przedsiębiorstwo pozostaje własnością rodziny, a w jego zarządzie zasiadają dzieci Donalda Trumpa z pierwszego małżeństwa: Ivanka, Donald Jr. i Eric.

Za jej pośrednictwem Donald Trump prowadzi interesy związane z nieruchomościami w blisko 20 krajach świata.

W ramach The Trump Organization realizowane są m.in. projekty biurowe, hotelowe, apartamentowe czy pola golfowe.

Donald Trump pochodzi z przedsiębiorczej rodziny. Już w 1923 r. jego dziadkowie, Elizabeth Christ Trump wraz z mężem Frederickiem Trumpem, przenieśli się do nowojorskiej dzielnicy Queens, gdzie rozpoczęli inwestowanie w nieruchomości. Po śmierci męża, pani Trump prężnie rozwijała firmę Elizabeth Trump & Son, którą współprowadziła z synem Fredem, ojcem prezydenta USA. Po latach w szeregi firmy wkroczył Donald, który w 1971 r. przemianował nazwę firmy na The Trump Organization.

Firma zajmuje się inwestycjami deweloperskimi, pośrednictwem, sprzedażą i marketingiem oraz zarządzaniem nieruchomościami. Spółka rozwija portfolio nieruchomości mieszkaniowych, hotelowych, biurowych i pól golfowych w wielu państwach świata. Jest także właścicielem kilku hektarów spośród najważniejszych nieruchomości na Manhattanie. Jej siedziba mieści się w Trump Tower właśnie na nowojorskiej dzielnicy wież.

Udziały Trumpa w nieruchomościach stanowią podstawę jego aktywów i zapewniają znaczącą część jego dochodów. Nic dziwnego - były prezydent USA buduje bez kompleksów. Luksusowo, z rozmachem i ważnych lokalizacjach.

Trump Tower w Nowym Jorku

Trump Tower to najsłynniejszy budynek znajdujący się w portfolio The Trump Organization, będący jednocześnie jej siedzibą. 202-metrowy wieżowiec z 1983 r. projektu architekta Der Scutta znajduje się w najbardziej prestiżowej lokalizacji w Nowym Jorku - przy Piątej Alei na Manhattanie. To tutaj w czasie kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa mieściła się również siedziba jego sztabu wyborczego.

Dolne kondygnacje obiektu zajmuje galeria handlowa. Na 30 piętrach znajdują się biura, zaś na najwyższych kondygnacjach zlokalizowano luksusowe apartamenty. Na liście właścicieli prestiżowych lokali znaleźć możemy takie nazwiska jak Bruce Willis czy Christiano Ronaldo. Ostatnie trzy piętra wieżowca należą do rodziny Trumpów.

Trump Tower to najsłynniejszy budynek znajdujący się w portfolio The Trump Organization, będący jednocześnie jej siedzibą, fot. shutterstock

Trump International Hotel w Las Vegas

Powstały w 2008 r. budynek ma jeden cel - olśniewać i to możliwie z jak największej odległości. Obiekt z Las Vegas pokryto w całości złotą elewacją - i to dosłownie. Wszystkie okna po zewnętrznej stronie budynku pokryto 24-karatowym złotem.

189-metrowy hotel powstał na podstawie projektu pracowni Bergman, Walls & Associates. Obiekt cieszył się taką popularnością, że w planach było nawet... postawienie obok bliźniaczej wieży.

189-metrowy Trump International Hotel w Las Vegas powstał na podstawie projektu pracowni Bergman, Walls & Associates. Obiekt cieszył się taką popularnością, że w planach było nawet... postawienie obok bliźniaczej wieży, fot. shutterstock

Trump International Hotel and Tower w Chicago

To miał być najwyższy budynek na świecie, jednak zamachy z 11 września 2001 r. zmusiły Donalda Trumpa do zmiany planów. Powstały w 2008 r. i mierzący 423 metry obiekt mieści hotel, spa, restauracje i apartamenty. Uskokową bryłę zaprojektował architekt Adrian Smith.

Trump International Hotel and Tower w Chicago miał być najwyższym budynkiem na świecie, fot. shutterstock

To tutaj rozegrała się finałowa konfrontacja Batmana i Jokera w „Mrocznym rycerzu” Christophera Nolana.

Trump World Tower w Nowym Jorku

To jedna z najbardziej eleganckich, ale i mrocznych pod kątem architektonicznym brył sygnowanych nazwiskiem Trump. 262-metrowy luksusowy apartamentowiec to jeden z najwyższych budynków mieszkalnych na świecie. Obiekt zaprojektowany przez Costasa Kondylisa wzbudził niemałe kontrowersje - przewyższył sąsiadującą z nim kwaterę główną ONZ, co złamało powszechną niepisaną umowę o budowaniu niżej niż siedziba Organizacji.

262-metrowy luksusowy apartamentowiec World Trump Tower to jeden z najwyższych budynków mieszkalnych na świecie. Obiekt zaprojektowany przez Costasa Kondylisa wzbudził niemałe kontrowersje - przewyższył sąsiadującą z nim kwaterę główną ONZ, co złamało powszechną niepisaną umowę o budowaniu niżej niż siedziba Organizacji, fot. shutterstock

Tu również swoje mieszkania mają największe nazwiska świata, m.in. Bill Gates, Sophia Loren czy Harrison Ford.

Trump Towers na Florydzie

Trzy 160-metrowe wieże zlokalizowane w kurorcie Sunny Isles Beach na Florydzie pełnią funkcję mieszkalną i hotelową. Zaprojektowane przez pracownię Sieger Suarez bryły poprzez opływowe, imitujące morskie fale kształty mają nawiązywać do wakacyjnej atmosfery typowej dla tej lokalizacji.

Trzy 160-metrowe wieże zlokalizowane w kurorcie Sunny Isles Beach na Florydzie pełnią funkcję mieszkalną i hotelową, fot. shutterstock

JW Marriott Panama, niegdyś Trump Ocean Club

Ukończona w 2011 r. bryła Trump Ocean Club jest jak do tej pory jedynym obiektem zrealizowanym przez The Trump Organization w Ameryce Łacińskiej. Przypominająca żagiel konstrukcja dysponuje 369 pokojami hotelowymi i 700 apartamentami, a także m.in. biurami, spa czy kasynem. 284-metrowy budynek jest najwyższym obiektem w Panamie. Za projekt bryły odpowiada pracownia Arias Serna Saravia, zaś za wnętrza Hirsch Bedner Associates.

Ukończona w 2011 r. bryła Trump Ocean Club jest jak do tej pory jedynym obiektem zrealizowanym przez The Trump Organization w Ameryce Łacińskiej, fot. shutterstock

W 2018 r. hotel przestał być zarządzany przez Trumpów i zmienił nazwę na JW Marriott Panama.

Trump Tower w Manili

W 2017 r. The Trump Organization oddała do użytku 57-piętrowy budynek Trump Tower w Manili, który powstał w oparciu o projekt pracowni Broadway Malyan i Pomeroy Studio. Jest to trzeci najwyższy budynek na Filipinach.

W 2017 r. The Trump Organization oddała do użytku 57-piętrowy budynek Trump Tower w Manili, który powstał w oparciu o projekt pracowni Broadway Malyan i Pomeroy Studio, fot. shutterstock

Trump Towers w Stambule

Trump Towers Istambul to dwie wieże zlokalizowane w dzielnicy Şişli w stolicy Turcji. Bryły o wysokości 156 i 147 m oferują zróżnicowane funkcje. W jednej z nich zlokalizowane zostały biura, zaś w drugiej blisko 200 luksusowych rezydencji oraz największa w Turcji winiarnia.

Trump Towers Istambul to dwie wieże zlokalizowane w dzielnicy Şişli w stolicy Turcji, fot. shutterstock

Ukończone w 2011 r. budynki powstały w oparciu o projekt Brigitte Weber Architects.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl