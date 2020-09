Nieruchomości, handel i logistyka w agendzie Europejskiego Kongresu Gospodarczego

XII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach to trzydniowy cykl dyskusji wokół tematów najważniejszych dla przyszłości Europy i rozwoju polskiej gospodarki. Wydarzeniem towarzyszącym są 5. European Tech and Start-up Days.

Kongres odbędzie się w formule hybrydowej – stacjonarne sesje będą transmitowane online.

4 września 2020 r. | 11.30-13.00

Nieruchomości komercyjne w Polsce

Dekada na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Jak zmieni się rynek? Dobry czas dla inwestycji w magazyny? Branża retailowa w kryzysie – nowe standardy i zmiana pokoleniowa klientów. Biurowce – czas weryfikacji popytu? Biuro na nowe, trudne czasy. Hotele wobec trudnych pytań. Nowe klasy aktywów – akademiki, domy seniora.

Mieszkania 2020

Rekordowy rok 2019 i co dalej? Skala potrzeb, możliwości i plany. Bariery budownictwa mieszkaniowego. Jak nadać nową dynamikę programowi Mieszkanie plus? Część mieszkań za grunt – co na to deweloperzy? Szybciej i prościej – oczekiwane zmiany w procedurach administracyjnych.

2 września 2020 r. | 12.30-14.00

Gospodarka w recesji

Gospodarka Polski i innych krajów regionu wobec zjawisk kryzysowych i spadku popytu. Prognozy i przewidywania. Czynniki łagodzące, motory wzrostu, instrumenty finansowe na ciężkie czasy? Czego potrzebuje gospodarka, by podnieść tempo odrabiania strat. Komu, ile, jak – rola państwa w stymulowaniu pozytywnych zjawisk w osłabionej gospodarce. Możliwości i obciążenia budżetu a sytuacja finansów publicznych. Zadłużajmy się? Bezpieczeństwo finansów publicznych, stabilizatory, obsługa długu.

2 września 2020 r. | 16.30-18.00

Inwestycje zagraniczne

30 lat inwestycji zagranicznych w Polsce – bilans, ewolucja, perspektywy. Polskie atuty w oczach inwestorów – wczoraj i jutro. Nearshoring i inne trendy czasu recesji. Czas skracania globalnych łańcuchów produkcji szansą dla polskich kooperantów i poddostawców? Jakich inwestycji potrzebuje teraz polska gospodarka?

