Nieruchomości komercyjne jednym z bohaterów kongresu EEC 2021

Zmiany w handlu czy modelach pracy skłaniają do rewizji planów, poszukiwania nowych rozwiązań – adekwatnych do nowych potrzeb i wymagań. Nowe nawyki dotyczące życia i mieszkania w mieście czy mobilności. Coraz wyższe standardy infrastruktury, przeobrażenia w logistyce, inwestorzy biorący pod uwagę cele zrównoważonej gospodarki – z tymi wyzwaniami mierzą się już dziś deweloperzy i ich klienci. To materiał do poważnej, wielowątkowej debaty.

Debaty związane z nieruchomościami komercyjnymi i inwestycjami:

21 września 2021 | 09:30-11:00 Handel na nowo

Handel – jaki i gdzie? Galerie, centra, ulice, a może marketplace i dark stores? Retail odrywa się od lokalizacji. E-commerce dyktuje warunki. Zakupy non stop i on demand. Platformy zamiast sklepów, doświadczenia zamiast zakupów.

21 września 2021 | 11:30-13:00 Inwestycje zagraniczne

Atrakcyjna Polska oczami inwestorów. Atuty rynku pracy – wciąż aktualne? Jakich inwestycji potrzebuje polska gospodarka? Jak ma się to do planów inwestorów w najbardziej dynamicznych branżach?

21 września 2021 | 15:30-17:00 Inwestycje w miastach i metropoliach

Jakich inwestycji potrzebują duże miasta? Zmiany w strategiach rozwojowych miast – nowe priorytety, przesunięcia w hierarchii działań. Inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców. Jak planować i realizować inwestycje w warunkach wstrząsu w finansach samorządów? Wedle jakiego klucza je dobierać? Wpływ Zielonego Ładu, a także krajowej i unijnej legislacji na zakres samorządowych inwestycji. Rola partnerów prywatnych w finansowaniu i zarządzaniu inwestycjami w miastach.

22 września 2021 | 09:30-10:15 Nieruchomości. 2021 – rok, w którym rynek nieruchomości wróci do normalności?

Polskie nieruchomości kontra pandemia. Kto wygrał, a kto stracił? W jakiej perspektywie rynek centrów handlowych, biur i hoteli wróci do dawnych kształtów? Czy to najlepszy moment na inwestowanie w nieruchomości? Prywatne akademiki, co-living, domy seniora czy PRS – kto okaże się czarnym koniem rynku alternatywnego? Które trendy żegnamy na zawsze, a które będą wyznaczać przyszłe kierunki rozwoju rynku?

