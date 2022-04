Nieruchomości komercyjne, mieszkania, rewitalizacja. O tym dziś rozmawiamy na EEC

150 sesji tematycznych z udziałem 1000 panelistów i 8,5 tys. uczestników, blisko 300 dziennikarzy – to liczby obrazujące skalę tegorocznego Kongresu.

Wojna w Ukrainie, jej długofalowe skutki dla gospodarki i zmiany na geopolitycznej mapie świata zdominowały problematykę inauguracji Kongresu.

Główne nurty tematyczne tegorocznej edycji Kongresu znajdą odbicie w kolejnych debatach w programie dzisiejszego dnia. Będą one dotyczyły nieruchomości komercyjnych, rynku mieszkaniowego, biur, hotelarstwa i rewitalizacji.

ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA RELACJI

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Rynek nieruchomości komercyjnych

27 kwietnia 2022 r., 9.30-11.00

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Tomasz Buras, dyrektor zarządzający, dyrektor działu doradztwa inwestycyjnego, Savills Polska

Hadley Dean, założyciel, MDC2

Piotr Kamiński, skarbnik, wiceprezes zarządu ds. finansowych, Pracodawcy RP

Rafał Abramczyk, CEO hotelAG

Cezary Błaszczyk, Senior Leasing Manager HB Reavis Poland

Tomasz Niewola, dyrektor, departament finansowania strukturalnego i mezzanine mBank

Małgorzata Kalinowska-Klimek, Vice President Franchise Operation, Accor Eastern Europe

Krystyna Wąchała-Malik, członek zarządu, PFR Nieruchomości SA

Moderacja:

Renata Osiecka, partner zarządzający, Axi Immo

Rewitalizacja

(27 kwietnia 2022 r., 9.30-11.00

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Władysław Grochowski, prezes zarządu, Arche SA

Karol Janas, kierownik, Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR

Kinga Nowakowska, członek zarządu, dyrektor operacyjna, Grupa Capital Park

Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi

Jerzy Szczepanik-Dzikowski, architekt, partner, Jems Architekci

Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha

Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia

Mieszkalnictwo

27 kwietnia 2022 r., godz. od 11.30-13.00

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Adam Ambrozik, Corporate Affairs Manager, Velux Polska;

Marcin Antczak, prezes zarządu, Grupa Antczak;

Wojciech Caruk, prezes zarządu, PFR Nieruchomości;

Grzegorz Kiełpsz, przewodniczący rady nadzorczej, Dom Development, prezes zarządu, Polski Związek Firm Deweloperskich;

Natalia Muturi, członkini zarządu, Mzuri;

Bogusław Półtorak, przewodniczący rady, Impakt Dolny Śląsk – Think Tank Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prodziekan ds. kształcenia, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;

Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic;

Arkadiusz Urban, prezes, Krajowy Zasób Nieruchomości

Przyszłość biur, biura przyszłości

27 kwietnia 2022 r., godz. od 11.30-13.00

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Cezary Błaszczyk, Senior Leasing Manager HB Reavis Poland

Stan Cieśla, Silesia Chapter Lead, ABSL

Agnieszka Giermakowska, dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa, Newmark Polska Sp. z o.o.

Artur Migoń, wiceprezes zarządu, Antal

Marcin Nowak, dyrektor zarządzający, AMMEGA Business Services

Andrzej Pośniak, partner zarządzający oraz szef praktyki podatkowej w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej, kancelaria CMS

Sebastian Suchodolski, Head of Leasing, Cavatina Holding

Turystyka i hotelarstwo

27 kwietnia 2022 r., godz. od 11.30-13.00

Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Zbigniew Gryglas, członek zarządu, Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.

Michał Kozak, prezes zarządu, Hotel Arłamów SA

Paweł Niewiadomski, prezes, p.o. sekretarza generalnego, Polska Izba Turystyki

Anna Salamończyk-Moche, p.o. prezesa, Polska Organizacja Turystyczna

Rafał Szmytke, prorektor, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

Ireneusz Węgłowski, prezes, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, przewodniczący rady nadzorczej, Grupa Orbis