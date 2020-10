Nieruchomości komercyjne w czasach pandemii. Zobacz czołówkę preferowanych obszarów do inwestowania

1/5 ankietowanych najemców w Polsce rozważa redukcję zajmowanej przestrzeni biurowej w związku z pandemią COVID-19 i planami ograniczania obecności pracowników w biurach, podczas gdy prawie połowa z badanych nie zamierza wprowadzać większych zmian w tym zakresie. I choć zdaniem wszystkich grup objętych badaniem wystąpienie SARS-CoV-2 będzie mieć długotrwały wpływ na rynek nieruchomości biurowych, to ankietowani inwestorzy z sektora nieruchomościowego są zdania, iż segment ten nadal pozostaje atrakcyjny dla inwestycji w ujęciu globalnym. W czołówce preferowanych obszarów do inwestowania wśród graczy globalnych znalazły się także powierzchnie logistyczne, nieruchomości związane z ochroną zdrowia, sektor hotelowy oraz prywatnych domów studenckich - wynika z raportu międzynarodowej kancelarii CMS pt. „Reset rynku nieruchomościowego. Nieruchomości biurowe po pandemii”.

- Choć zapotrzebowanie na nowoczesne powierzchnie biurowe wciąż jest u nas znaczące, to z perspektywy polskiego rynku przede wszystkim zwraca uwagę stale rosnące zainteresowanie segmentem nieruchomości logistycznych. Ma to związek po pierwsze z obserwowanym od dłuższego czasu rozwojem e-commerce, który teraz przyspieszył w wyniku pandemii i stawia na skracanie czasu dostaw, oraz po drugie, z zainteresowaniem nearshoringiem czyli bliskością produkcji w stosunku do krajów konsumenta. W Polsce wciąż jednak można znaleźć ciekawe okazje inwestycyjne w segmencie obiektów biurowych i widzimy zainteresowanie inwestorów wysokiej jakości biurami w dobrych lokalizacjach – podkreśla Anna Brzoza-Ostrowska, partner w zespole nieruchomości i budownictwa kancelarii CMS.

Raport „Reset rynku nieruchomościowego. Nieruchomości biurowe po pandemii” opublikowany przez kancelarię CMS analizuje wpływ wystąpienia Covid-19 na rynek nieruchomościowy w Polsce i na świecie oraz priorytety sektora w czasie walki z pandemią. Tegoroczna ósma już edycja przedstawia perspektywę ponad 1500 liderów branży, najemców i inwestorów na zmiany zachodzące na globalnym rynku nieruchomości. Badanie, które pełni rolę barometru dla i prognozy rynku, objęło w tym roku także ponad 100 respondentów z Polski.

Ostatnie miesiące przyniosły potrzebę pracy zdalnej, na którą zdecydowało się 38% badanych najemców w Polsce, podczas gdy średnia globalna kształtuje się na poziomie 50%. Zdecydowana większość respondentów z naszego rynku ankietowanych na potrzeby raportu jest zdania, że technologia sprawdziła się podczas występowania SARS-CoV-2. Prawie połowa uczestniczących w ankiecie obserwowała wzrost wydajności pracowników w badanym okresie, podczas gdy jedynie 27% wskazało na trend przeciwny. Jednocześnie jednak pandemia COVID-19 pokazała wyraźnie, jak potrzebne są relacje społeczne i bezpośredni kontakt pracowników we wspólnej przestrzeni. Na obecność w biurze lub połączenie pracy zdalnej z pracą w biurze jako na najlepsze rozwiązania dla swoich zespołów w dalszej części pandemii COVID-19 wskazuje po 40% respondentów. Wprowadzenie home office okazało się pierwszym wyborem jedynie dla ok. ¼ badanych. Zdaniem ponad połowy ankietowanych w czasie pandemii osłabła motywacja i entuzjazm pracowników do wykonywanych zadań, co tłumaczy powyższe wybory.

