Nieruchomości komercyjne w pierwszej połowie 2020 r. „Newcomerzy” wierzą w potencjał Polski

W pierwszej połowie 2020 roku odnotowaliśmy intensywną działalność inwestycyjną na rynku nieruchomości komercyjnych z wynikiem 3,5 miliarda euro sfinalizowanych transakcji. Chociaż jest to wynik o 30 proc. lepszy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, osiągnięcie na koniec 2020 roku wolumenu podobnego do rekordowego 7,8 mld euro z końca 2019 roku może być trudne – przyznają doradcy Avison Young.

Historycznie największa liczba transakcji była zawsze przeprowadzana w czwartym kwartale, kiedy to inwestorzy koncentrowali się na finalizowaniu transakcji. Mimo że daje się wyczuć pozytywne nastroje, a polski rynek przyciąga coraz to nowych inwestorów, zamknięcie wszystkich transakcji zaplanowanych na ten rok może być trudne. Znaczny na to wpływ może mieć zniesienie bądź utrzymanie ograniczeń w przemieszczaniu się po Europie.

Połowa wolumenu inwestycji zrealizowanych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2020 roku należy do nowych graczy, którzy wcześniej nie inwestowali w Polsce. Dostrzegamy napływ kapitału zarówno z niedalekich krajów jak np. Czech, Francji czy Węgier, jak i z bardziej odległych regionów, m.in. Libanu, Singapuru czy Republiki Południowej Afryki. Warto zauważyć, że pomimo pandemii, transakcje zamknięte przez „newcomerów” w samym tylko pierwszym półroczu 2020 roku stanowią 146 proc. całkowitego ich wyniku osiągniętego w roku 2019 – zwraca uwagę Avison Young.

Sektor biurowy stabilnie

Sektor biurowy utrzymał swoją dynamikę. Całkowity wolumen inwestycyjny tego sektora osiągnięty w pierwszym półroczu to 1,4 miliarda EUR, czyli nieco mniej niż w analogicznym okresie w roku 2019 (1,7 miliarda EUR). Transakcje w pierwszych sześciu miesiącach tego roku miały miejsce zarówno na rynku warszawskim, jak i na głównych rynkach regionalnych. Dodatkowo została zrealizowana sprzedaż pakietu większościowego akcji GTC, której znaczna część aktywów stanowi portfel biurowy rozproszony po całej Polsce.

Nowe spojrzenie na handel

W pierwszej połowie roku zamknięto kilka transakcji w sektorze handlowym i zgodnie z przewidywaniami, większość z nich sfinalizowano w pierwszym kwartale. Eksperci Avison Young zwracają uwagę, że spośród transakcji, które zamykały się już po wybuchu pandemii, były to głównie obiekty typu convenience - wolnostojące, ze sklepem spożywczym jako głównym najemcą. Dodatkowo, znaczna część tych obiektów miała potencjał przebudowy lub rozbudowy.

Chociaż nie była to typowa transakcja inwestycyjna zakupu nieruchomości, warto zwrócić uwagę na przejęcie polskiej działalności Tesco przez duński Salling Group, właściciela marki Netto. Ta sfinalizowana w czerwcu transakcja będzie miała z pewnością znaczący wpływ na rynek inwestycyjny nieruchomości handlowych w Polsce.

Boom sektora magazynowego

