Nieruchomości na fali światowego popytu na zielone rozwiązania

Według szacunków World Green Building Council, do 2050 r. wbudowany ślad węglowy będzie odpowiedzialny za połowę emisji pochodzących z nowych budynków.

Wbudowany ślad węglowy wiąże się m.in. z produkcją materiałów i procesami budowlanymi – to właśnie on odpowiada za ok. 10 proc. globalnych emisji.

Według przeprowadzonego w połowie br. globalnego badania firmy doradczej JLL „Responsible real estate – decarbonization of the built environment”, ta dekada będzie przełomowa dla dekarbonizacji branży nieruchomości i budowania zeroemisyjnej przyszłości. Jednak przełożenie dobrych intencji na realizację wymaga szerokiej współpracy wszystkich uczestników rynku oraz innowacyjnego myślenia o projektowaniu budynków.

Cel dekarbonizacji gospodarki, aby zapewnić ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5 C° do 2100 r. jest jednym z głównych tematów trwającego szczytu COP26 w Glasgow – 26. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Nad jego osiągnięciem pracować powinni również przedstawiciele branży budowlanej oraz nieruchomości, odpowiadających za znaczną część emisji CO2 do atmosfery.

Budynki generują dwa rodzaje śladu węglowego. Operacyjny ślad węglowy jest związany z ich codzienną eksploatacją. Z kolei wbudowany ślad węglowy wiąże się m.in. z produkcją materiałów i procesami budowlanymi – i to właśnie on odpowiada za ok. 10 proc. globalnych emisji.

- Przykładowo, każdego roku ponad 6 mld mkw. obiektów buduje się przy użyciu materiałów o wysokiej zawartości węgla, takich jak szkło, żelazo, stal i beton. Emisję związaną z użytkowaniem można redukować dzięki poprawie efektywności energetycznej i odnawialnym źródłom energii, natomiast kwestia zawartości węgla w materiałach jest dodatkowym wyzwaniem dla branży - tłumaczy Mateusz Polkowski, dyrektor Działu Badań Rynku i Doradztwa JLL.

Tworzenie miejsc zielonych i przyjaznych człowiekowi