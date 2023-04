Nieruchomości Plus - biuro pośrednictwa specjalizujące się w sprzedaży nieruchomości w Warszawie oraz okolicach - wynajęło niemal 300 mkw. powierzchni w Oxygen Park.

Siedziba firmy będzie mieściła się na 5. piętrze Budynku B, wchodzącego w skład warszawskiego kompleksu biurowego.

Kompleks należy do Golden Star Group.

Firma Nieruchomości Plus koncentruje swoją działalność na sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych w Warszawie oraz okolicach, a jej oferta obejmuje zarówno rynek pierwotny, jak i wtórny. Zespół Nieruchomości Plus składa się z doradców klienta, z wieloletnim doświadczeniem na warszawskim rynku nieruchomości.

Firma oprócz kompleksowej obsługi związanej z nabyciem lub sprzedażą nieruchomości, oferuje także, we współpracy Pracownią Architektury Wnętrz DEER DESIGN, usługi związane z projektowaniem i wykończeniem wnętrz mieszkań, zakupionych u jej doradców. Nieruchomości Plus przenosząc swoją siedzibę do Oxygen Park, dokonają relokacji z innego biura w Warszawie.

Oxygen Park. Fot. Mat. pras.

Bardzo cieszymy się, że firma Nieruchomości Plus zdecydowała się dołączyć do grona najemców Oxygen Park i właśnie w naszym kompleksie będzie rozwijała swoją działalność. Pozyskanie najemcy z szeroko pojętego rynku nieruchomości, doskonale zorientowanego w trendach oraz realiach, stanowi potwierdzenie jakości Oxygen Park i oferowanych przez nas rozwiązań. Nasz kompleks to nie tylko nowoczesna, inspirująca przestrzeń, lecz również otoczenie przyjazne środowisku, które tworzy doskonałe warunki pracy – powiedziała Katarzyna Pankiewicz, Senior Leasing Manager w Golden Star Group.

Nowe biuro Nieruchomości PIus w Oxygen Park zostanie zaaranżowane na niemal 300 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, która usytuowana jest na 5. piętrze Budynku B. Umowa najmu została podpisana na 3 lata, a w procesie negocjacji najemcę reprezentowała firma Patron Brokers.

Oferta biurowca Oxygen Park była dla nas naturalnym wyborem ze względu na jego lokalizację oraz nowoczesny charakter. Jest to dla nas bardzo ważny krok w dalszym rozwoju działalności, który pozwoli nam na jeszcze lepszą obsługę naszych klientów. Oxygen Park to wyjątkowy biurowiec, który oferuje nie tylko przestronne i komfortowe biura, ale także liczne udogodnienia dla pracowników, które pozwolą nam stworzyć jeszcze lepsze warunków pracy dla naszego zespołu. Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca z biurowcem Oxygen Park przyczyni się do wzrostu efektywności naszej działalności – powiedzieli Paulina Pacelt-Grzeszczuk i Piotr Kasprzak, właściciele Agencji Nieruchomości Plus.

Oxygen Park. Fot. Mat. pras.

jest nowoczesnym kompleksem biurowym, zlokalizowanym bezpośrednio przy Alejach Jerozolimskich, w biznesowym obszarze Warszawy. Projekt składa się z dwóch sześciokondygnacyjnych budynków o łącznej powierzchni najmu ponad 18 000 mkw. Całkowicie przeszklona fasada budynków zapewnia maksymalne doświetlenie światłem dziennym, a otwierane okna umożliwiają wentylację pomieszczeń świeżym powietrzem. Układ każdego piętra pozwala na elastyczne rozwiązania biurowe dostosowane do potrzeb nawet najbardziej wymagających najemców. Zastosowane w kompleksie rozwiązania pro-środowiskowe zostały potwierdzone certyfikatem BREEAM na poziomie „Very Good”.

Do dyspozycji najemców Oxygen Park – oprócz najwyższej jakości powierzchni biurowych – są również zielone patio ze strefą relaksu, kantyna oraz punkty handlowo-usługowe. Na terenie inwestycji znajdują się również 162 miejsca parkingowe w garażu podziemnym, stojaki rowerowe oraz szatnie z prysznicami.

Dzięki położeniu przy jednej z najważniejszych arterii Warszawy, do kompleksu można dogodnie dojechać z każdego miejsca w stolicy i okolic – zarówno samochodem, jak i środkami transportu publicznego, w tym kolejką WKD (bliskość stacji „WKD Raków”). Obiekt położony jest zaledwie 7 km zarówno od lotniska Okęcie, jak i od centrum miasta. Dodatkowym atutem lokalizacji Oxygen Park jest sąsiedztwo kilku centrów handlowych, m.in.: Reduta i Blue City oraz supermarketów Leclerc i Makro.

Projekt architektoniczny Oxygen Park powstał w renomowanej pracowni JEMS Architekci. Inwestycja została oddana do użytku w 2013 r. Wśród najemców Oxygen Park, oprócz Nieruchomości Plus, znajdują się m.in. takie firmy jak: Agfa, DiaSorin, Parker Hannifin czy Sodexo.

