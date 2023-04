Były prezydent USA pojedzie dziś ze swojej Trump Tower do sądu, by usłyszeć zarzuty. Tymczasem przejęte i rozbudowane przez niego dziedzictwo, The Trump Organization, ma już 100 lat i spektakularne inwestycje na całym świecie. Oto niektóre z nich.

Partnerzy serwisu

Wszystkie przedsięwzięcia biznesowe Donalda Trumpa realizowane są w ramach The Trump Organization.

Firmę założyli w 1923 r. dziadkowie byłego prezydenta USA.

Przedsiębiorstwo pozostaje własnością rodziny, a w jego zarządzie zasiadają dzieci Donalda Trumpa z pierwszego małżeństwa: Ivanka, Donald Jr. i Eric.

Za jej pośrednictwem Donald Trump prowadzi interesy związane z nieruchomościami w blisko 20 krajach świata.

W ramach The Trump Organization realizowane są m.in. projekty biurowe, hotelowe, apartamentowe czy pola golfowe. Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl DALSZA CZĘŚĆ ARTYKUŁU (93%) JEST DOSTĘPNA DLA SUBSKRYBENTÓW STREFY PREMIUM PORTALU PROPERTYNEWS.PL Wykup dostęp

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin