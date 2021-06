Nietypowy hotel otwarty przy biurowcu Bobrowiecka 8

Spectra Development, będąca członkiem Polskiego Związku Firm Deweloperskich, zaangażowała się w organizowaną przez PZFD inicjatywę budowy największego domu dla owadów.

Deweloper włączając się do akcji postawił na terenie przyległym do biurowca Bobrowiecka 8 dwa hotele dla owadów.

- Dbanie o ekologię oraz wspieranie funkcjonowania ekosystemu w miastach jest niezwykle ważne. Dlatego też włączyliśmy się do akcji organizowanej przez PZFD. Cieszę się, że hotele dla owadów dołączą do wdrożonych przez nas wcześniej rozwiązań proekologicznych w biurowcu Bobrowiecka 8. – powiedział Dariusz Sokołowski, prezes zarządu Spectra Development

Biurowiec Bobrowiecka 8 powstał zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a poza certyfikatem BREEAM na poziomie „Excellent” wyróżnia go systemem modelowania BIM wykorzystany przy jego realizacji. W biurowcu, który stanowi wzorowy przykład myślenia o ekologii, zastosowano wiele rozwiązań proekologicznych. Jednym z nich jest oszczędzający energię i obniżający koszty wspólne system VRV odzyskujący ciepło z serwerowni do podgrzewania wody użytkowej wykluczając konieczność użycia ciepła miejskiego do podgrzania wody. Dodatkowo zastosowano baterie umywalkowe na podczerwień ograniczające zużycie wody, zamontowano rozwiązania przyjazne cyklistom w postaci stojaków rowerowych oraz szatni z prysznicami dla rowerzystów. Natomiast w pobliżu inwestycji została zainstalowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych – EVBox z linii businessline o mocy 22kW, należąca do jednego z najemców biurowca, Grupy ENGIE.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Przy realizacji biurowca wykorzystano przemyślaną koncepcję integracji architektury z zielenią, za której wprowadzaniem do otoczenia budynku przemawia mnogość́ zalet zarówno dla obiektu, środowiska, jak i jego użytkowników. Zieleń występuje wokół inwestycji oraz na wewnętrznych dziedzińcach budynku, które pełnią także funkcję Ogrodu Sztuki. Roślinność znajdująca się na terenie Bobrowieckiej 8 to wysokie brzozy, krzewy oraz niskopienna zieleń.

Budynek Bobrowiecka 8 to najmłodszy z trzech projektów wchodzących w skład zespołu urbanistycznego przy ulicy Bobrowieckiej. Poza biurowcem tworzą go sąsiadujące budynki – biurowiec Bobrowiecka 6 i apartamentowiec Bobrowiecka 10. Całość została zaprojektowana przez pracownię JEMS Architekci tworząc spójny kompleks istotnie zwiększający atrakcyjność Dolnego Mokotowa.