NIK: ARP za wolno wydaje pieniądze na Program Fabryka

W projektach w Stalowej Woli i Elblągu, na rzecz których zaplanowano do 2023 r. łącznie 4 mln zł, do końca drugiego kwartału 2020 r. wydatkowano łącznie 312,0 tys. zł.

W projekcie Fabryka Broni w Radomiu, którego całkowitą wartość do 2023 r. oszacowano na 80 mln zł, do zakończenia czynności kontrolnych NIK poniesiono wydatki w kwocie 1 925,9 tys. zł.

ARP w ramach Programu Fabryka wyłoniła kolejne dwie lokalizacje: Wałbrzych i Chełm.

Kontrola NIK wydatkowania środków na programy Pakietu dla średnich miast, realizowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu wykazała m.in. niski poziom wydatkowania środków w Programie Fabryka.

Do udziału w programie wytypowano 38 ze 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Z sześcioma ośrodkami, które rokowały najszybsze rozpoczęcie inwestycji agencja podpisała listy intencyjne. Ponadto, ARP utworzyła dwie spółki celowe ze Stalową Wolą i Elblągiem, które mają wybudować budynki biurowo-usługowe. W 2020 r. rozpoczęto ich realizację. ARP finansowała i realizowała również bezpośrednio projekt Fabryka Broni w Radomiu.

Analiza ostatniego raportu okresowego dotyczącego realizacji strategii ARP na lata 2018–2022 (obejmującego okres styczeń-czerwiec 2020 r.) w zakresie Programu Fabryka wykazała m.in., że wyłoniono kolejne dwie lokalizacje: Wałbrzych i Chełm.