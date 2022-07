Nike szuka ludzi do pracy. Zatrudni ponad 100 osób

W nowo powstałym zespole inżynierów centrum technologiczne już realizuje projekty w obszarach związanych ze strumieniowym przesyłaniem danych, ich przetwarzaniem i analizą oraz innowacji technologicznych, które w przyszłości będzie wdrażać w sklepach stacjonarnych.

W przyszłości również centrum będzie rozszerzało swoją działalność o nowe obszary, takie jak sztuczna inteligencja i aplikacje mobilne.

W najbliższych miesiącach firma zamierza zatrudnić ponad 100 pracowników.

– Wzmocni to także atrakcyjność Gdańska, co jest istotne z punktu widzenia wszystkich pracowników rozpatrujących relokację nad morze. Rozwinie także cały lokalny rynek pracy. To bardzo dobra wiadomość dla Pomorza, potwierdzająca siłę lokalnej gospodarki, która potrafi zainteresować największe firmy na świecie. To także świetna wiadomość dla Olivii, której społeczność biznesowa poszerza się i rozwija – cieszy się Katarzyna Szymańska, dyrektor działu relacji z rezydentami Olivia Centre.