Nike Technology Center rekrutuje w Gdańsku specjalistów z branży IT

Specjaliści z branży IT potrzebni w Gdańsku. Nike Technology Cente rusza z rekrutacją.

Firma Nike rekrutuje specjalistów z branży IT.

W centrum powstałym w Gdańsku Nike planuje rozwijać technologie automatyzujące zarządzanie centrami dystrybucyjnymi.

Nike Technology Center planuje też tworzyć innowacje technologiczne dla swoich sklepów.

Nike otwiera nowe, ciekawe perspektywy rozwoju dla specjalistów z branży IT. W Nike Technology Center prowadzone będą projekty związane z wytwarzaniem oprogramowania wspierającego zarządzanie centrami dystrybucyjnymi Nike. - Kluczowe w tym obszarze są kompetencje z zakresu języka programowania Java, Front-End oraz zainteresowanie sposobem funkcjonowania centrów logistycznych - mówi Arkadiusz Chyliński, dyrektor zarządzający Centrum Technologicznym Nike w Gdańsku. - Chcemy dalej rozwijać i udoskonalać oprogramowanie, które służy nam do zarządzania i automatyzacji naszych centrów dystrybucyjnych. Pracujemy nad rozwiązaniami, które usprawniają proces obsługi zamówień, dostarczania towarów bezpośrednio do konsumentów oraz naszych sklepów - dodaje Arkadiusz Chyliński. W tym obszarze Nike będzie budowało zespoły inżynierskie, składające się z lidera technicznego oraz inżynierów na poziomie Senior/Mid/Junior.

Tworzenie innowacji technologicznych nowym celem Nike w Polsce

Kolejny kluczowy obszar rozwoju Nike w Polsce to innowacje technologiczne. Nike stworzyło w tym obszarze specjalną komórkę - Technology Innovation Office, która bada trendy rynkowe i opracowuje prototypy rozwiązań mających poprawić satysfakcję użytkowników. W Polsce do zadań tej komórki będzie należało poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jak powinien wyglądać sklep przyszłości? Jak powinny być eksponowane nasze produkty? Jak po sklepie poruszają się konsumenci i jak dokonują wyboru? - Na początek w tym obszarze chcemy zatrudnić grupę inżynierów, która będzie wspierać Nike w tworzeniu i testowaniu prototypowych rozwiązań wdrażanych pilotażowo w sklepach europejskich, a następnie ich implementację na całym świecie - mówi Arkadiusz Chyliński.

Wspomniane wyżej obszary to naturalny rozwój biura Nike w Gdańsku i projektów, które Nike realizuje w Polsce już od pewnego czasu. W Gdańsku Nike zbudował i dalej rozwija zespoły inżynierskie, które pracują nad produktami pozwalającymi na strumieniowe przesyłanie i przetwarzanie danych, ich katalogowanie oraz globalne zarządzanie dostępem. Do tych zespołów, Nike aktywnie poszukuje programistów Golang oraz Python ze znajomością technologii cloudowych tj. AWS, K8s. W Gdańsku Nike tworzy lokalnie produkty dla analityków biznesowych oraz inżynierów Data & Machine Learning. Wytworzone w Polsce technologie i rozwiązania stanowią już obecnie fundament dla funkcjonowania biznesu Nike na rynkach europejskim, amerykańskim i azjatyckim.

Globalna strategia budowy zespołów

Powstanie Centrum Technologicznego Nike w Gdańsku to element długofalowej strategii biznesowej, której celem jest równomierne ulokowanie sił inżynierskich na całym świecie tak, aby marka mogła zapewnić najwyższą dostępność rozwiązań. Biuro w Gdańsku to pierwsze centrum technologiczne Nike w Polsce. W Europie marka posiada trzy lokacje, w których pracują zespoły inżynierskie (oprócz Polski w Holandii oraz Belgii). Łącznie na całym świecie Nike ma kilka takich centrów, które zlokalizowane są w Stanach Zjednoczonych, Indiach oraz Chinach. Centra te rozwijają technologie, które są wdrażane globalnie i takie, które są dedykowane dla specyficznych potrzeb biznesowych danej geolokalizacji.