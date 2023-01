Biur na Służewcu ubywa. Od 2019 r. pojawił się tylko jeden nowy biurowiec. Wciąż dobrze sobie radzą coworkingi. Gdyby Służewiec był osobnym miastem, to pod względem ich podaży, plasowałby się na czwartym miejscu po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

Na koniec września zeszłego roku zasoby biurowe na Służewcu wyniosły ponad jeden milion metrów kwadratowych powierzchni w 76 budynkach.

Jeden projekt biurowy - naprzeciwko galerii Westfield Mokotów ma być modernizowany, ale prace jeszcze nie ruszyły.

Na Służewcu działa 16 centrów coworkingów i biur serwisowanych. Zajmują około 24 tys. mkw.

- Jest to jedna ze stref biurowych, której podaż maleje. Dzieje się tak m.in. dlatego, że część kompleksu Empark została wyburzona, podobnie jak biurowiec przy ul. Postępu, a na ich miejscu pojawią się inne funkcje - tłumaczyła Wioleta Wojtczak, Head of Research Department Savills podczas premiery raportu Savills „Służewiec 2023”, która odbyła się na konferencji „Nowe wyzwania dla Służewca” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Lepszy Służewiec.

Biur na Służewcu ubywa

Zatem biur na Służewcu ubywa. - Co prawda w całej Warszawie mniej się ich buduje, ale Służewiec jest rekordzistą, bo liczba nowej powierzchni wynosi zero metrów kwadratowych. Nie buduje się nic.

Jeśli chodzi o pustostany, to na koniec września wynosiły 21 proc. Dla porównania - w Warszawie wskaźnik ten wyniósł lekko ponad 12 proc.

- Wygląda na to, że na koniec roku pustostany na Służewcu spadły poniżej 20 proc. W Warszawie też zanotowaliśmy lekki ich spadek - informuje ekspertka Savills.

Najemcy na Służewcu wynajęli 76 tys. mkw. Rok wcześniej, w 2021 r. było to o 21 tys. mkw. więcej. - Jednocześnie, po fenomenalnym czwartym kwartale 2022 r. będzie to powyżej 130 tys. mkw., więc był to bardzo udany czas - dodaje ekspertka.

Przez to, że bardzo mało się budowało nowych biur na Służewcu, struktura najmu wygląda tak, że około 55 proc. umów najmu stanowią renegocjacje.

- To jest dobry sygnał dla rynku, ponieważ oznacza, że najemcy zostają na Służewcu, więc nieprawdziwy jest stereotyp, że wszyscy się wyprowadzają z tej okolicy, chociaż rzeczywiście część firm tak zrobiła - opowiada Wioletta Wojtczak.

Dla porównania w Warszawie, udział renegocjacji jest o 20 punktów procentowych niższy.

Tylko jeden nowy biurowiec od trzech lat

Absorpcja netto, czyli czynnik, który pokazuje jak zmieniła się wynajęta powierzchnia w danych okresie, była negatywna - wyniosła - 11 tys. mkw. za trzy pierwsze kwartały minionego roku. - W czwartym kwartale, wszystko wskazuje, że ten współczynnik będzie na niewielkim plusie - zapowiada Wioletta Wojtczak.

Nowa podaż biur na Służewcu jest niewielka: licząc od 2016 r. przybyło tylko 117 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej. Natomiast od 2019 r. pojawił się tylko jeden nowy budynek - siedziba DSV przy ul. Marynarskiej.

Pustostany lubią Mordor

Savills, w swoim raporcie, podzielił Służewiec na mikroobszary.

- Największy zasób biur (271 tys. mkw.) znajduje się w korytarzu ulicy Marynarskiej z niewielkimi przyległościami przy ul. Postępu. Współczynnik pustostanów w tych nieruchomościach na koniec września wynosił 24 proc. W okolicy Wołoskiej z kolei mieści się 250 tys. mkw. z 16-oprocentowym wskaźnikiem pustostanów - wymienia Wioletta Wojtczak.

Z kolei najniższy współczynnik pustostanów odnotowano w biurowcach w okolicy Domaniewskiej Wschód. Stoi tam kilka nowszych budynków, które korzystają z niewielkiej odległości od stacji metra - stąd niski, bo 7-procentowy poziom pustostanów.

Natomiast najwyższy poziom pustostanów widać w okolicy Domaniewskiej Zachód, czyli okolicy uchodzącej za pierwowzór Mordoru. Wynosi aż 37 proc. Okolice ulic Konstruktorskiej i Suwak mogą się pochwalić pięcioma budynkami o łącznej powierzchni 111 tys. mkw. Około 10 tys. mkw. wciąż czeka na najemców.

Biurowce się starzeją

Savills przeanalizował w raporcie także dostępność powierzchni biurowej pod kątem wieku budynku.

- Pod koniec września, z 230 tys. mkw. dostępnej powierzchni, 176 tys. mkw. znajdowało się w budynkach pochodzących sprzed 2010 r. Współczynnik pustostanów wynosi w nich 30 proc. Jest to mniej więcej połowa zasobów biurowych na Służewcu - wylicza Wioletta Wojtczak.

W budynkach pochodzących z lat 2010 - 2013 dostępnych jest 36 tys. mkw., co się przekłada na 16 proc. wszystkich biur Służewca. Najniższy 5,5-procentowy udział w tym zasobie mają biura z lat 2014-2017. Jest to 4 tys. mkw. dostępnej powierzchni, z pustostanami na poziomie 7,7 proc.

W budynkach z okresu od 2010 r. aż do dzisiaj znajduje się niespełna 53 tys. mkw. dostępnej powierzchni, to jest 10-procentowy współczynnik pustostanów.

- W nadchodzących latach będziemy obserwować na Służewcu sporo transformacji, więc zarówno zasoby, jak i wskaźniki pustostanów będą się zmieniać. Czasem zapewne będą to drastyczne zmiany, spowodowane wyburzeniem obiektów - podkreśla Wioletta Wojtczak.

Savills zbadał także pustostany strukturalne na Służewcu, czyli powierzchnie, które stoją puste od co najmniej trzech lat. Takiej powierzchni w Warszawie na koniec września było 280 tys. mkw. Z tego jedna trzecia znajduje się na Służewcu.

Flexy i coworkingi lubią Służewiec

- Sektor flexów bardzo dobrze się rozwija, najemcy się interesują tą formą wynajmu. Gdyby Służewiec potraktować jako osobne miasto, to pod względem podaży elastycznych konceptów, plasowałby się na czwartym miejscu po Warszawie, Krakowie i Wrocławiu - tłumaczy Wioletta Wojtczak, Head of Research Department Savills .

