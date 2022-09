Dlaczego środa jest ulubionym dniem pracy? Nikt nie chce tracić czasu na dojazdy do biura, ale dlaczego warto często w nim być? Co zmienia w biurowym ładzie pokolenie Z? O tym rozmawialiśmy podczas Property Forum 2022.

Jerzy Brodzikowski, General Manager, CIC Warsaw: Dlaczego powinniśmy wrócić do biur? To główny powód, dla którego wdraża się community building.

Joanna Nicińska, dyrektor regionalna, Dział Komercji, Echo Investment SA: Cztery pokolenia znajdą się w biurze. Najmłodsze pokolenie będzie super ważne, bo to jest ten najbardziej energetyczny element w całej organizacji.

Marcin Nowak, dyrektor zarządzający, Ammega Business Services: Nie lokalizacja, nie miasto, tylko branża ma znaczenie, jeśli chodzi o powrót do biur.

Sebastian Suchodolski, Head of Leasing, Cavatina Holding: Biura są potrzebne, bo chcemy współpracować i spotykać się.

Kilka dni po ogłoszeniu pierwszego przypadku COVID-19, czyli 4 marca 2020 r., tętniące życiem biurowce opustoszały. Pandemia, dystans społeczny, izolacja, zmieniły w biurach wszystko. Czy wrócimy do pracy stacjonarnej na skalę, jak przed pandemią?

Frekwencja w biurach na poziomie 40 proc.

- Frekwencja jest na innym poziomie niż przed pandemią. Jednak wszystko zależy od miasta, firmy i profilu działalności. Wśród naszych najemców bywają biura, gdzie przychodzi od kilku do kilkunastu procent pracowników, ale bywa też frekwencja na poziomie niemal 100 proc. Jednak, uśredniając, odwiedzalność biur kształtuje się na poziomie 30-40 proc. - mówi Sebastian Suchodolski, Head of Leasing, Cavatina Holding.

Sebastian Suchodolski, Head of Leasing, Cavatina Holding: Biura są potrzebne, bo chcemy współpracować i spotykać się, fot. PTWP

Jak jest w samej Cavatinie? - Chcemy dawać dobry przykład naszym najemcom i stosujemy model hybrydowy: dwa dni z domu, pięć dni z biura – żartuje Suchodolski.

Nie lokalizacja, nie miasto, tylko branża ma znaczenie, jeśli chodzi o powrót do biur – twierdzi Marcin Nowak, dyrektor zarządzający, Ammega Business Services.

Ekspert Ammega Business Services wspomina także, że nowe firmy wchodzące na rynek, mają większą potrzebę integracji w biurze i wykorzystania biura niż firmy funkcjonujące dłużej na rynku.

- Teraz już wszyscy widzimy, że to co było na rynku biurowym, nie wróci w najbliższych latach. W naszej firmie pracujemy w modelu, gdzie 70 proc. osób pracuje stacjonarnie, a pracownicy którzy mogą wykonywać obowiązki zdalnie, pracują w trybie home office. Wśród najemców widzimy, że obłożenie jest bardzo różne od 5 do 40 proc. Wszystko zależy od charakteru i działalności danej firmy – mówi Joanna Nicińska, dyrektor regionalna, Dział Komercji, Echo Investment SA.

Joanna Nicińska, dyrektor regionalna, Dział Komercji, Echo Investment SA: Cztery pokolenia znajdą się w biurze. I to najmłodsze pokolenie będzie super ważne, bo to jest ten najbardziej energetyczny element w całej organizacji, fot. PTWP

Firmy technologiczne są głównymi najemcami Cambridge Innovation Campus Warsaw. - Posiadamy dokładne dane, ile osób wchodzi do naszej przestrzeni, ile z niej korzysta i ile mamy użytkowników. U nas jest prawie 60 proc. aktywnych użytkowników kart. To dobry wynik, bo mamy bardzo dużo koderów, którzy szczególnie nie lubią wracać do biur - przekonuje Jerzy Brodzikowski, General Manager, CIC Warsaw.

Środa ulubionym dniem do pracy



Ekspert CIC Warsaw zauważył, że utrzymuje się model hybrydowy 2 lub 3 dni z domu, a kolejne dni z miejsca pracy. Najpopularniejszym dniem do pracy jest środa.

- U nas ulubionym dniem przychodzenia do biura jest środa. Szef jednej z największych organizacji na świecie już powiedział, że obowiązkowo ludzie mają być trzy dni w biurze i jednym z tych dni musi być czwartek albo wtorek – wspomina Nowak.

Coraz więcej firm wybiera model hybrydowy. Czy on zdominuje rynek w najbliższych latach?

– Model hybrydowy jak na razie się sprawdza. Choć przyszłość to metaverse. W serwerach naszych biurowców tworzy się nowy świat, do którego też się będziemy musieli dostosować. Możliwe, że będziemy pracowali jeszcze bardziej wirtualnie. Wszystkie duże firmy technologiczne już pracują nad takimi rozwiązaniami – przekonuje Brodzikowski.

Biuro potrzebne do budowania relacji, ale nikt nie chce tracić czasu na dojazdy

Czy zatem biura nadal będą nam potrzebne?

Rozmawiając z naszymi najemcami często słyszymy, że biura są potrzebne. Jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują współpracować i spotykać się – podkreśla Sebastian Suchodolski, Head of Leasing, Cavatina Holding.

Według Suchodolskiego problem leży w tym, jak zachęcić pracowników, aby chcieli wrócić do biur. Dlatego tak ważne jest, aby pracownicy identyfikowali się z firmą.

- Poszukujemy odpowiedzi, po co nam jest biuro i dlaczego mamy do niego przychodzić. W dzisiejszych czasach najważniejsze jest, żeby wytłumaczyć pracownikowi, w którym momencie i dlaczego ma przyjść do biura. Zmusić go, aby tylko przyszedł i siedział to zupełnie bez sensu. Szkoda jego czasu i wszystkich innych. Na pewno po pandemii zostanie pewien szacunek do czasu. Nikt nie chce tracić czasu na podróże do biura - uważa Nowak.

Marcin Nowak, dyrektor zarządzający, Ammega Business Services: Nie lokalizacja, nie miasto, tylko branża ma znaczenie, jeśli chodzi o powrót do biur, fot. PTWP

Czy biura będą służyć do budowania społeczności? - Na chwilę obecną wiele wskazuje na to, że będzie to ich obecna rola. Nie wiem tylko na jak długo – nadmienia.

- Wiedząc, że pracujemy w zespole opieramy się na relacjach i je budujemy. Tych relacji nie da zbudować inaczej jak w kontakcie osobistym i one potrzebują czasu. Nawet regularne telekonferencje ze współpracownikami, nie oznaczają, że budujemy z nimi relacje, które mogą być nam bardzo pomocne w pracy – zauważa Nicińska.

Dlaczego powinniśmy wrócić do biur?

To jest główny powód, dla którego wdraża się community building i wcale nie jest to łatwe – podkreśla Jerzy Brodzikowski, General Manager, CIC Warsaw.

Nic na siłę

Jesteśmy istotami społecznymi: by dobrze żyć, potrzebujemy więzi z innymi ludźmi.

- W naturalny sposób firmy dążyły do tego, żeby budować społeczności. Obecnie należy inaczej spojrzeć na zarządzanie przedsiębiorstwem. Tworzymy tu plemiona, w której menedżerowie powinni być bardziej wodzami plemion niż osobami z tytułu – twierdzi Nowak.

Widownia debaty

Zdaniem Nowaka, najważniejszym elementem jest właściwie rozpoznanie, w jakich grupach pracownicy chcą pracować.

- Po pierwsze: akceptowanie różnorodności, tego że nie każdy chce należeć do każdego plemiona. Ważne, żeby należał do jednego i wtedy tworzyć wspólne grupy pracownicze. Po drugie: angażować ludzi i bardziej ich wciągać w działalność firmy – wskazuje.

Ekspert CIC Warsaw dodaje, że najważniejsze jest to, żeby nie pozostawić społeczności samej sobie.

Aktywizacja i animacja jest kluczowa – podkreśla Jerzy Brodzikowski, General Manager, CIC Warsaw.

W CIC Warsaw najbardziej zaangażowane w community building są czteroosobowe firmy. – Przy 10 czy 20 osobach widać już trochę mniej zaangażowania, a już powyżej 50 jest niewielkie. Dlatego nie mamy specjalnie zbyt dużo firm większych niż 40 osób – nadmienia.

Nadchodzą Zetki

Pandemia przyspieszyła pewne procesy, które już zachodziły w biurach. Branżę biurową zmienia też pokolenie, które właśnie weszło na rynek pracy.

- Zetki mają inne oczekiwania do warunków pracy. Dużo bardziej interesują się tym, gdzie będą pracować i nie chodzi tylko o lokalizację na mapie. Obserwując biura postpandemiczne, widzimy przestrzenie, w których się chce przebywać i pracować. To już nie są wielkie hale z mnóstwem biurek i rzędami komputerów. Mamy zdecydowanie ciekawszą architekturę, jest dużo więcej zieleni, więcej miejsc do spotkań i pracy kreatywnej. Tego oczekuje nowe pokolenie – opowiada Suchodolski.

Idą zmiany w biurach. Jednak nie zmieni się to, że biura będą potrzebne do budowania społeczności. Zaś community building jest niczym innym jak powrotem do korzeni, fot. PTWP

Jak zauważają paneliści, dla Zetek ważny jest fakt, dla kogo się pracuje, co to za firma i jakie wyznaje wartości. To, w jaki sposób działa, w jakim obszarze i jak realizuje zadania, czy dba o środowisko i nie robi greenwashingu – podkreśla Nowak.

Ekspertka Echo Investment ma nadzieje, że pokolenie Zetek, które wchodzi na rynek, będzie impulsem do szerszej zmiany.

Cztery pokolenia znajdą się w biurze. I to najmłodsze pokolenie będzie super ważne, bo to jest najbardziej energetycznym elementem organizacji. Plemiona składają się z różnych pokoleń. Na to musimy być przygotowani i każdemu zaoferować coś, co spowoduje, że w tej społeczności będzie się chciał rozwijać – twierdzi Joanna Nicińska, dyrektor regionalna, Dział Komercji, Echo Investment SA.

- Wszystko, o czym tutaj mówimy, naprawdę oscyluje dookoła inkluzywności i zdolności do tego, żeby zbudować miejsce, gdzie różne pokolenia mogą ze sobą funkcjonować, szanować siebie i uczyć się od siebie nawzajem – zauważa Brodzikowski.

Przestrzeń, która się wyróżnia

- Pandemia, do której cały czas wracamy, wyrzuciła nas z pewnej strefy komfortu. Mogliśmy planować na wiele lat do przodu. Nagle okazało się, że wszystkie nasze plany, perspektywy i strategie muszą zostać zweryfikowane. Każdy brak jest motorem rozwoju, przez te braki, budowanie relacji i społeczności będziemy się lepiej rozwijać – uważa Nicińska.

Jak twierdzi Brodzikowski, biura dziś nie mają służyć jedynie do pracy, tylko być miejscem, gdzie ludzie spędzają czas.

Jerzy Brodzikowski, General Manager, CIC Warsaw: Dlaczego powinniśmy wrócić do biur? To jest główny powód, dla którego robi się community building

Każdy najemca ma zupełnie inne oczekiwanie, jeśli chodzi o przestrzeń biurową i to, jak ma wyglądać. - Jednak dziś pracodawcy myślą o tym, żeby ich pracownik był zadowolony i dobrze czuł się w tej przestrzeni – wtóruje Nowak.

Presja na to, żeby biuro urządzić jak najtaniej, jest już zdecydowanie dużo mniejsza.

- Firmy, które patrzą tylko i wyłącznie na stronę kosztową, to naprawdę wyjątkowe przypadki. Zdecydowanie nacisk jest na to, żeby biuro zachęcało do przychodzenia i przebywania. Jest oczywiście narzędziem HR-owym, więc żeby utrzymywać obecnych pracowników i przyciągać nowych, to biuro musi się w jakiś sposób wyróżniać – nadmienia Nowak.

Dla Brodzikowskiego biura, zarówno coworkingowe, elastyczne, jak i tradycyjne, zmienią swoją formę. - Miejsca pracy zmienia się w agory, gdzie będą się spotykać, wymieniać pomysłami i budować relacje – przewiduje.

Paneliści debaty

Kiedyś wyznacznikiem idealnej przestrzeni biurowej była siedziba Google’a.

Googlowe biuro miało cel, aby ściągnąć ludzi do biura. Nam jednak powinno chodzić o to, żeby właściwe grona ludzi się spotykały się we właściwych miejscach – przekonuje Nowak.

Zaś community building w biurach jest niczym innym jak powrotem do korzeni.

W dyskusji "Biura. Community building na nowo" podczas Property Forum 2022 wzięli udział: Jerzy Brodzikowski, General Manager, CIC Warsaw (Cambridge Innovation Campus Warsaw), Joanna Nicińska, dyrektor regionalna, Dział Komercji, Echo Investment SA, Marcin Nowak, dyrektor zarządzający, AMMEGA Business Services, Sebastian Suchodolski, Head of Leasing, Cavatina Holding. Moderacja: Anna Liszka, dziennikarka, PropertyDesign.pl

