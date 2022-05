Niska podaż, wyższe czynsze i nowi najemcy. Biurowce wracają do gry

Coraz więcej osób kupuje mieszkania za gotówkę. W pierwszym kwartale tego roku było ich znacznie więcej niż w czwartym kwartale ubiegłego roku.

Na rynku widać już stabilizację cen w budownictwie, które po wybuchu wojny w Ukrainie mocno poszybowały w górę. - Są oczywiście wyższe niż były, ale teraz będą najprawdopodobniej bardziej przewidywalne - uważa Maciej Drozd, CFO Echo Investment.

- My także mniej sprzedaliśmy, ale mieliśmy lepsze wyniki niż cały rynek. To pozytywny skutek konsolidacji. Duzi deweloperzy, w dużych miastach osiągają o wiele lepsze rezultaty niż mniejsi gracze, którym trudno inicjować nowe projekty lub nawet dokończyć rozpoczęte ze względu na to, że nie mają odpowiednich zasobów - tłumaczy Maciej Drozd.

Poza tym klienci mogą niechętnie od nich kupować mieszkania w obawie o stabilne zakończenie projektu. - Zatem rynek będzie dalej się konsolidował - wskazuje Maciej Drozd.

Dodaje, że w związku z rosnącymi stopami procentowymi, coraz więcej osób kupuje mieszkania za gotówkę. W pierwszym kwartale tego roku było ich znacznie więcej niż w czwartym kwartale ubiegłego roku.

Jeśli chodzi o nowe projekty Echo, to jednym z najważniejszych wydarzeń był zakup całej działki dla założenia Towarowa 22 w Warszawie. - Będziemy 100-procentowym właścicielem części mieszkaniowej, a w pozostałej części tego przedsięwzięcia nasz udział wyniesie 30 proc. - poinformował Maciej Drozd.

Echo koncentruje się na wzroście marży

Echo zamierza koncentrować się na wzroście marży, a nie na sprzedaży jak największej liczby mieszkań.

- Uważamy, że ceny dalej będą rosły. Marża Echo wyniosła - 31 proc., a Archicomu - 38 proc. To bardzo wysokie stawki - wylicza Nicklas Lindberg, CEO Echo Investment.

Dodaje, że firma ma bardzo silny bank ziemi zwłaszcza w Warszawie i we Wrocławiu. Zarówno w Warszawie, Krakowie, jak i w Poznaniu Echo przejęło tereny po Tesco. - Wkrótce będą one odgrywały znaczącą rolę, jeśli chodzi o przepływ gotówki w przyszłości - zdradza prezes Ech Investment.

Dodaje, że wartość gruntów w banku ziemi Echo Investment wzrosła o 70 proc. w porównaniu do chwili ich zakupu. W przypadku zasobów działek Archicomu ten wskaźnik wynosi 50 proc.

Firma nie zatrzymuje pracy nad nowymi projektami. - Będziemy je pakietować, żeby lepiej kontrolować koszty budowy - zapowiada Nicklas Lindberg.

Rynek biurowy wraca na dobre tory

Niska podaż i silna baza nowych najemców na rynku biurowym sprawiają, że sektor wraca na dobre tory. Biurowce Echo Investment też nieźle się komercjalizują.

- Oddany do użytku w tym roku MidPoint we Wrocławiu jest wynajęty z 80 proc. Podobne obłożenie ma stołeczny MyPlace, ale już w następnych miesiącach budynek zostanie w pełni wynajęty. Tak już jest w katowickim Face2Face, choć powrót pracowników do biur w tym mieście trwał nieco dłużej niż np. w Warszawie. To bardzo ciekawy, pełen zieleni projekt. Obecnie prowadzimy negocjacje na temat jego sprzedaży - przyznaje Nicklas Lindberg.

Z kolei krakowski Brain Park jest skomercjalizowany w 40 proc. - Właśnie kończymy jego fasadę. Budynek już cieszy się dużym powodzeniem. Jego budowę rozpoczęliśmy w trakcie pandemii i sadzę, że przyniesie duże zyski w przyszłości - przyznaje Nicklas Lindberg.

W Krakowie Echo planuje kolejne projekty. - Mamy już master plan dla projektu miastotwórczego w rejonie dworca kolejowego. Wymagał sporego nakładu pracy, jeśli chodzi o zdobycie wielu pozwoleń na budowę, ale ten wysiłek się opłaci, bo to piękny projekt w sercu Krakowa - zachwala Nicklas Lindberg.

City Space z mocnym potencjałem rozwoju

Koncept elastycznych biur City Space należący do Echo Investment działa w 12 lokalizacjach Polsce.

- Zajmujemy drugie miejsce w Polsce pod względem wynajętej przestrzeni. Sądzę, że ta gałąź naszego biznesu będzie się mocno rozwijała. Czynsze w tym sektorze rosną, więc perspektywy także dla elastycznego najmu krótkoterminowego są dobre - wyjaśnia Nicklas Lindberg.

Dodaje, że chętnych najemców na powierzchnie w City Space nie brakuje, więc firma zamierza otwierać kolejne lokalizacje.