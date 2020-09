Noah Steinberg, Wing na Property Forum: Polska jednym z najlepszych rynków nieruchomości w Europie

Jak polska gospodarka radzi sobie z pandemią. Czy jesteśmy nadal obiecującym rynkiem dla inwestorów?

Noah Steinberg, Chairman & CEO of Wing: Sądzę, że polska gospodarka sobie radzi znacznie lepiej niż się tego mogliśmy spodziewać. W porównaniu do innych rynków w Europie jest to jeden z najlepszych przykładów, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym. Kraj pozostaje bardzo dobrą destynacją dla międzynarodowych inwestorów działających w na polskim rynku, jak również rozwój lokalnej przedsiębiorczości zmierza w dobrym kierunku. Naprawdę uważam, że z perspektywy rynku nieruchomości komercyjnych aktualnie Polska pozostaje jednym z najlepszych rynków w Europie.

Rozwój jakich trendów pandemia przyspieszyła?

Noah Steinberg, Chairman & CEO of Wing: Nie spodziewaliśmy się takiej sytuacji. Jeśli chodzi o popyt, to obserwowaliśmy rosnącą popularność sektora online i e-commerce, co doprowadziło do znacznego wzrostu w segmencie magazynowo-logistycznym. Widzimy także wzrosty popytu w sektorze mieszkaniowym. Z niepokojem obserwowaliśmy jak projekty mieszkaniowe, w tym również platformy mieszkań na wynajem budowane przez Echo Investemnt będą się rozwijały. Dziś widzimy, że w obu tych sektorach utrzymuje się wysoki popyt.

Które sektory rynku zdołały przekuć aktualnym kryzys w zaletę?

Noah Steinberg, Chairman & CEO of Wing: Jak już wspomniałem. Nie ma wątpliwości, że sektor logistyczny i industrialny wykonały bardzo pozytywne ruchy. Jednak kryzys może nieść ze sobą nie tylko benefity dla konkretnych sektorów rynku. Widzimy, że Polska – w porównaniu do innych krajów w Europie – ma wiele zalet. Na przykład w segmencie biurowym, który pozostaje relatywnie dobrze rozwiniętym rynkiem i nadal jest na celowniku międzynarodowych inwestorów. Generalnie dostrzegamy bardzo pozytywne ruchy jeśli chodzi o krajowy popyt we wszystkich sektorach.

