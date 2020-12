Nokia na dłużej w biurowcach West Gate i West Link. To największa w tym roku umowa najmu w regionach

Światowy lider w dziedzinie transmisji szerokopasmowej w sieciach komórkowych zdecydował się przedłużyć umowy najmu z Globalworth dotyczące budynków West Gate i West Link we Wrocławiu. Kontrakt dotyczy powierzchni blisko 30 tys. mkw. i jest to największa umowa najmu w miastach regionalnych w tym roku.

Nokia wprowadziła się do West Gate w 2014 roku otwierając tam m.in. centrum badawczo-rozwojowe, gdzie prowadzone są badania oraz testy nowych technologii telekomunikacyjnych. Dwa lata później globalny lider w całości zasiedlił sąsiedni biurowiec – West Link. Oba budynki są własnością Globalworth – Nokia w West Gate wynajmuje 14 500 mkw., natomiast w West Link powierzchnia Nokii sięga 15 200 mkw.

- Przedłużenie przez Nokię umów najmu na blisko 30 000 mkw. to nie tylko bardzo dobry sygnał dla rynku nieruchomości komercyjnych w tych niełatwych czasach naznaczonych przez COVID-19. To również kolejny przykład tego, że w Globalworth bardzo cenimy solidne i trwałe relacje z lojalnymi partnerami biznesowymi. Dla sukcesu tej operacji z pewnością duże znaczenie miał też fakt, że jesteśmy nie tylko właścicielem, ale i zarządcą obu budynków. Dzięki modelowi zarządzania właścicielskiego jesteśmy w stanie być jeszcze bliżej najemców i doskonale poznać ich potrzeby - mówi Sebastian Suchodolski, Leasing Director - Office w Globalworth Poland.

- W obu biurowcach mamy dobre warunki do rozwoju biznesowego naszej firmy. Komfortowe i nowoczesne przestrzenie biurowe, odpowiednie zaplecze techniczne i dostęp do wrocławskiego rynku pracy sprawiają, że w Nokia zdecydowaliśmy się na przedłużenie najmu powierzchni w obu biurowcach należących do Globalworth - mówi Taras Lukaniuk, dyrektor wrocławskiego centrum R&D Nokii.

W procesie negocjacji najemcę reprezentowała firma Colliers International.

- Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy reprezentować firmę Nokia Solutions and Networks w renegocjacjach dotychczasowych umów najmu powierzchni w we Wrocławiu. Bardzo dobra współpraca z firmą Globalworth oraz zrozumienie potrzeb naszego klienta pozwoliły na szybkie wypracowanie satysfakcjonujących dla obu stron warunków najmu. Wierzymy, że wysoki standard budynków West Gate i West Link pozwolą Nokii na dalszy rozwój, elastyczne dopasowanie biura do szybko zmieniającego się stylu pracy i zapewnienie pracownikom komfortu i bezpieczeństwa w nowej rzeczywistości wykreowanej przez COVID-19 - mówi Dorota Kościelniak, dyrektor regionalny Colliers International we Wrocławiu.