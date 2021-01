Notus Finanse wprowadza się do Placu Unii

Plac Unii cieszy się niesłabnącą renomą wśród najemców biurowych. W pełni ekologiczny, wielofunkcyjny obiekt zapewnia pracownikom liczne rozwiązania bezpośrednio wpływające na ich codzienny komfort oraz oferuje między innymi możliwość dokonania wygodnych zakupów w części handlowej.

Do grona najemców części office Placu Unii dołączyła jedna z największych na rynku firm pośrednictwa finansowego – Notus Finanse. Nowa siedziba spółki zajmie w warszawskim biurowcu ponad 1000 mkw. na piętrze 11. w budynku A. Firma wprowadzi się do biura z początkiem marca br.

Notus Finanse bierze udział w tworzeniu rozwiązań i standardów mających kluczowe znaczenie dla rynku pośrednictwa finansowego w Polsce. Klienci firmy mają do dyspozycji różnorodne produkty finansowe, w szczególności takie jak: kredyty hipoteczne i gotówkowe oraz produkty ubezpieczeniowe. Spółka posiada kilkadziesiąt oddziałów na terenie całego kraju. Zespół ekspertów finansowych liczy ponad 1000 osób.

Notus Finanse to kolejny najemca, który zdecydował się w ostatnim czasie na lokalizację biura w Placu Unii. Z końcem 2020 roku umowy najmu przedłużyły także firmy Trigon Dom Maklerski (ok. 1100 mkw.), R.Power (ok. 750 mkw.) oraz AMC Networks Poland (ponad 300 mkw.). Z kolei firma Antal postanowiła zająć całe biuro o powierzchni 1400 mkw., które podnajmowała wcześniej w części.

W związku z rosnącym zainteresowaniem powierzchnią biurową w Placu Unii, firma Invesco Real Estate – właściciel obiektu, w drugiej połowie 2020 rozpoczęła jego modernizację. W wyniku tego Plac Unii już w tym roku zaoferuje dodatkowe 5000 mkw. GLA nowoczesnej i ekologicznej powierzchni biurowej o zróżnicowanym metrażu, o ponadnormatywnej wysokości, z dostępem do naturalnego światła dziennego oraz atrakcyjnymi strefami relaksu.