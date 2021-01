Nowa droga do Fuzji

Nowa droga, która powstanie po wschodniej stronie Fuzji, połączy ulicę Milionową z Tymienieckiego na odcinku pomiędzy Piotrkowską i Kilińskiego. Wpłynie korzystnie na organizację ruchu drogowego i odciąży ten rejon miasta z natężenia komunikacyjnego. Echo Investment przeznaczy na inwestycję ok. 4 mln zł.

- Fuzja to projekt współtworzący miasto, który połączy funkcje mieszkaniową, biurową i rekreacyjną oraz znakomitą przestrzeń publiczną. Zachowamy tu tożsamość Łodzi i połączymy historię z przyszłością. Fuzja będzie jednoczyć na różnych płaszczyznach i w różnych aspektach, także w wymiarze praktycznym, czego wynikiem jest koncepcja nowej drogi łączącej zlokalizowane przy inwestycji ulice. Nowa droga usprawni ruch w okolicy kompleksu oraz dodatkowo zintegruje Fuzję z miastem – mówi Anna Malarczyk-Arcidiacono, dyrektor projektu Fuzja. – Fuzja krok po kroku staje się nieodłączną częścią Łodzi, zatem infrastrukturę drogową wokół projektu realizujemy tak, by w jak najlepszym stopniu służyła wszystkim mieszkańcom miasta. Możemy śmiało mówić o pełnym sukcesie fuzji samorządu i biznesu, z korzyścią dla lokalnej społeczności - dodaje Anna Malarczyk-Arcidiacono.

Nowa droga będzie składać się z dwóch pasów ruchu z szerokimi chodnikami po obu jej stronach, co da łącznie 14 metrów szerokości całego pasa drogowego. Koncepcja nowej ulicy łączącej Tymienieckiego z Milionową jest wynikiem perspektywicznego i szerokiego spojrzenia na całość kompleksu, gdzie pod uwagę brany jest nie tylko teren należący do dewelopera, ale także sąsiadujące z inwestycją okoliczne przestrzenie. Fuzja w naturalny sposób będzie połączona z miastem, otwarta i spójna z pobliską miejską zabudową, co przełoży się na doskonałe współistnienie inwestycji z otaczającym go terenem.

- Inwestorzy coraz częściej zdają sobie sprawę ze swojego realnego wpływu na kreowanie przestrzeni miejskiej. Cieszymy się, że współodpowiedzialność za łódzką infrastrukturę wziął na siebie jeden z największych deweloperów funkcjonujących w Polsce. Echo Investment rewitalizuje pofabryczny teren dawnego imperium Karola Scheiblera, który zostanie niedługo oddany miastu i jego mieszkańcom. Niezwykle istotnym elementem całości projektu będzie nowa ulica, która usprawni komunikację w tym rejonie – mówi Adam Pustelnik, Wiceprezydent Łodzi.